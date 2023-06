Tedee GO to nowy smart zamek polskiej marki

Tedee GO to nowy inteligentny zamek tej polskiej marki, który trafił do sprzedaży. Urządzenie jest łatwiejszą w instalacji i tańszą wersją smart locka Tedee PRO.

Cztery lata temu swoją premierę miał Tedee PRO, okrzyknięty najlepszym inteligentnym zamkiem w Europie. Jest on wyposażony we wszystkie zaawansowane funkcje, których można oczekiwać od smart locka, w tym sterowanie za pomocą smartfonu i integrację z kluczowymi systemami inteligentnego domu, jak Apple Home, Google Home i Amazon Alexa. Wysokiej jakości konstrukcja Tedee PRO wyróżniła się wytrzymałą baterią i mocnym, precyzyjnym mechanizmem. Pomimo miejsca w czołówce inteligentnych zamków na rynku, produkt ten wymaga mocowania na wkładce bębenkowej – i jej wymiany, co okazało się wyzwaniem dla niektórych użytkowników. Ta sytuacja była punktem wyjścia do powstania nowego smart locka Tedee GO.

Po sukcesie naszego pierwszego inteligentnego zamka, cieszymy się z premiery nowego smart locka Tedee – Tedee GO. Wysłuchaliśmy opinii klientów i stworzyliśmy nowy smart lock. Tedee GO to inteligentny zamek zaprojektowany tak, by jego instalacja była łatwa nawet dla osób bez technicznych umiejętności – można zamontować go już w minutę na istniejącej wkładce.

– powiedział Grzegorz Chuchra, CEO firmy Tedee

Aby zamontować zamek Tedee GO, wystarczy włożyć klucz do wkładki, nałożyć Tedee GO na klucz oraz przykręcić trzy śrubki. I gotowe.

Funkcje Tedee GO – co potrafi nowy smart lock?

Jak informuje producent, Tedee GO ma wszystkie kluczowe funkcje najlepszych modeli na rynku. Został zaprojektowany na bazie inspiracji i doświadczeń czerpanych podczas tworzenia modelu Tedee PRO – inteligentnego zamka, nagrodzonego między innymi nagrodą iF Design Award.

Tedee GO został wyposażony w szereg funkcji i rozwiązań, mających na celu rewolucjonizowanie rynku inteligentnych zamków i uczynienie z nich produktu dla szerokiego grona odbiorców. Kluczowe cechy zamka, wymieniane przez producenta, to:

Prosty montaż na drzwiach wejściowych nawet w minutę,

Brak potrzeby pomocy profesjonalnego montera lub ślusarza,

Smukła konstrukcja, mniejsza niż inteligentne zamki konkurencji,

Cichsza praca niż konkurencyjnych smart locków,

Intuicyjna aplikacja mobilna,

Zdalne sterowanie za pośrednictwem chmury internetowej,

Zasilanie trzema, łatwo wymienialnymi bateriami,

6-8 miesięcy średniej żywotności baterii,

Najwyższy standard bezpieczeństwa, potwierdzony przez instytut AV-Test,

Kompatybilność z ponad 15 platformami inteligentnego domu,

Automatyczne otwieranie i zamykanie,

Zdalna kontrola zamka,

Wysoki stosunek jakości do ceny,

Pomoc techniczna i długi okres wsparcia produktu.

Odpowiedni balans między wysoką jakością nowostworzonego, inteligentnego zamka Tedee GO a jego ceną, jest odpowiednią i zdecydowaną reakcją na feedback płynący zarówno od użytkowników zamków tedee PRO, potencjalnych klientów oraz dynamicznie rosnącego rynku smart home. Bazując na zachowaniu najlepszych rozwiązań i osiągnięć zamka tedee PRO, z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, iż zamek tedee GO cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i atrakcyjnym designem, a wszystko to przy zachowaniu łatwego montażu oraz intuicyjnego sterowania. Obecność na rynku dwóch innowacyjnych zamków tedee PRO i tedee GO daje możliwość wyboru, który zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, spełni wysokie wymagania każdego potencjalnego użytkownika.

– skomentował Paweł Bijata, Dyrektor Pionu Marketingu firmy Gerda

Tedee GO umożliwia użytkownikom rozpoczęcie życia bez kluczy w cenie od około 880 zł. Nowy smart lock będzie szeroko dostępny za pośrednictwem platform e-Commerce, sprzedawców elektroniki i lokalnych dystrybutorów.

Tedee GO z certyfikatem AV-Test

Pomimo przystępnej ceny i łatwości użytkowania, inteligentny zamek Tedee GO nie ustępuje pod względem bezpieczeństwa nawet o wiele droższym modelom na rynku. Tedee GO zachowuje ten sam wysoki poziom bezpieczeństwa, co inteligentny zamek Tedee PRO. Oba smart locki zapewniają odpowiednią ochronę domu, nie mniejszą niż tradycyjne zamki. Warto również przypomnieć, że pomimo zamontowanego inteligentnego zamka, od zewnątrz zawsze można otworzyć drzwi tradycyjnym kluczem.

Oba inteligentne zamki Tedee działają przez co najmniej sześć miesięcy na jednym ładowaniu lub zestawie baterii. Oba doskonale współpracują z innymi sprzętami inteligentnego domu (np. oświetleniem). Zarówno Tedee GO, jak i Tedee PRO mogą być sterowane zdalnie za pośrednictwem bramki Tedee bridge, posiadają funkcję automatycznego otwierania i zamykania oraz są kompatybilne z klawiaturą Tedee, która pozwala na dostęp za pomocą kodów PIN.

