Thermomix TM6 wybuchł. Została tylko sterta złomu

Thermomix TM6 może wybuchnąć? Może, jeśli używa się go niezgodnie z przeznaczeniem, o czym przekonała się pewna użytkowniczka TikToka.

Chociaż Thermomix TM6 nie jest urządzeniem tanim, to cieszy się ogromnym powodzeniem. W sprzęcie zakochali się głównie Polacy. Jesteśmy wśród liderów jeśli chodzi o światową sprzedaż robota marki Vorwerk.

Pomimo popularności sprzętu wciąż wiele osób nie potrafi z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem, o czym przekonała się TikTokera o pseudonimie @arnoldik26.

Wybuch Thermomixa TM6

Użytkowniczka pochwaliła się na platformie filmem, na którym widzimy kompletnie zniszczonego Thermomixa. Urządzenie wygląda, jakby dosłownie wybuchło. Jest w nim wielka dziura, a poszczególne elementy są spalone i stopione. Jak w ogóle mogło do tego dojść? Jasną wskazówkę daje sam film, bo wyraźnie widać, że to wina samych użytkowników robota.

Na wideo widzimy, jak prawdopodobnie mąż kobiety, która opublikowała film, czyści płytę indukcyjną, gdzie stał Thermomix TM6. Wystarczy spojrzeć w komentarze pod filmem, aby dowiedzieć się, że nie należy tego robić. Co prawda producent zapewnia, że urządzenie może stać obok, bo pole magnetyczne nie wpłynie na jego działanie, ale co innego obok, a co innego na.

Nie ma ryzyka umieszczenia urządzenia Thermomix® TM31, TM5 i TM6 obok kuchenki indukcyjnej, ponieważ pole magnetyczne nie wpłynie na pracę urządzenia Thermomix.

- pisze Vorwerk na swojej stronie.

Jakby tego było mało, widać też zapaloną literę "H", co oznacza, że dane pole było uruchomione. Prawdopodobnie indukcja, na której stał robot kuchenny, doprowadziła do tak drastycznej w skutkach awarii. Dlatego nie należy szukać winy po stronie samego produktu czy producenta. Wyraźnie zawinili sami użytkownicy, którzy wykazali się kompletnym brakiem wyobraźni i zdrowego rozsądku.

Zobacz: Thermomix przestraszył tysiące ludzi. Spokojnie, jest wyjaśnienie

