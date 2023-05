Thermomix opętał Polaków. Wydajemy na niego krocie

Polacy zwariowali na punkcie Thermomixa. Pod względem sprzedaży robotów kuchennych wyprzedza nas tylko jeden kraj.

Chociaż Thermomix nie jest urządzeniem tanim i po dwóch kolejnych podwyżkach kosztuje już 5995 zł, to nie zniechęca to Polaków do zakupu robota kuchennego. Pod względem sprzedaży sprzętu marki Vorwerk jesteśmy na drugim miejscu — informuje Wyborcza.biz.

Polacy pokochali Thermomixa

Polska zajmuje w tym momencie drugie miejsce na świecie pod względem liczby sprzedanych Thermomixów. Wyprzedzają nas tylko nasi zachodni sąsiedzi — Niemcy. Natomiast za nami znajdują się kraje dużo bogatsze, jak Austria oraz dużo większe, jak np. Stany Zjednoczone. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te urządzenia w Kraju nad Wisłą.

W samym 2022 roku w Polsce sprzedało się niemal 250 tys. urządzeń marki Thermomix. Dzięki temu łączna kwota sprzedanych produktów i usług wzrosła rok do roku aż o 13,8 proc., co tylko pokazuje, że nawet kryzys inflacyjny nie zniechęca Polaków do zakupu sprzętu marki Vorwerk. W zeszłym roku łącznie wydaliśmy na Thermomixy ogromną kwotę w wysokości 262 mln euro.

Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla wielu osób Thermomix stał się wyznacznikiem statusu społecznego. Nie sposób jednak nie zauważyć, że robot ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Dla tych drugich to po prostu drogi garnek dla osób, które nie potrafią gotować.

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, jak długą tradycje mają urządzenia firmy Vorwerk. Pierwszy robot kuchenny powstał już w latach 60., a dekadę później marka zaprezentowała pierwszy model, który łączył w sobie funkcję gotowania i miksowania.

Zobacz: Thermomix przestraszył tysiące ludzi. Spokojnie, jest wyjaśnienie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wyborcza.biz