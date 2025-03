Te słuchawki zmiotą Cię podwójnym basem, a dziś zapłacisz za nie 170 zł mniej

A to dlatego, że nawet jeśli te całkiem nieźle trzymają się ucha, to ciągłe wstrząsy i pot w końcu sprawią, że wypadną z naszej małżowiny . Rzecz jasna w krzaki, studzienkę kanalizacyjną, czy pod koła przejeżdżającego roweru.

Soundcore Sport X10

Dlatego też słuchawki do biegania, czy innej aktywności powinny mieć coś, co utrzyma je w uchu. No i oczywiście porządnie grać muzykę, od której dostajemy kopa. Tak się natomiast składa, że słuchawki Soundcore Sport X10 nie tylko mają zaczepy, ale także świetnie grają z mocą podwójnego basu.