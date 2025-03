Te słuchawki nie tylko świetnie grają, ale mogą zastąpić opaskę sportową

Podczas aktywności fizycznych pojawią się u takich osób pewne problemy: o ile smartfon przy uprawianiu sportu może liczyć kroki, tak korzystanie z funkcji pulsometru w trakcie biegu jest w jego przypadku niemożliwe . Tu jednak do gry wchodzą słuchawki Soundcore Liberty 4 , które oferują wbudowany pulsometr. A wszystko to za 199 złotych .

Soundcore Liberty 4

Poza pulsometrem, który mierzy tętno bezpośrednio w uchu, mogą się one pochwalić także wysoką jakością dźwięku, oraz obecnością ANC. Dodatkowo oferują one do 9 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu, a dedykowane etui przedłuża ten czas o dodatkowe 19 godzin. A wszystko to w promocyjnej cenie 199 złotych.