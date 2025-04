Te słuchawki mają ANC, mocną baterię i duże przetworniki, a kupisz je dziś za 129 złotych

soundcore Dot 3i v2

Jak to możliwe? Otóż słuchawki te normalnie kosztują 229 złotych i to przez pryzmat tej ceny należy je oceniać. Jednak nawet w niej wypadają nad wyraz dobrze. Mogą się one pochwalić dużymi, 10-milimetrowymi przetwornikami. Te zapewniają bardzo szeroki zakres brzmienia jak na słuchawki TWS, oraz mocny bas. Kolejnym ich plusem jest bateria. Para słuchawek potrafi grać nawet przez 9 godzin. Czyli cały dzień roboczy + po 30 minut na dojazdy. A wszystko to za jedyne 129 złotych.