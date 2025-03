Tę lampkę zamontujesz wszędzie bez większych umiejętności i kabli, a kosztuje grosze

Właśnie do takich scenariuszy została stworzona lampka WILLED 5W , którą możecie kupić dziś za mniej, niż pół ceny. A dokładniej mówiąc, za jedyne 21,82 złote . Lampka ta jest montowana magnetycznie do stelaża , który z kolei może być zamocowany do większości powierzchni za pomocą wkrętów, lub mocnej taśmy dwustronnej. Dzięki temu może działać jako lampka nocna, dodatkowa łazienkowa nad lustrem , oświetlenie szafy, schodów, czy zostać umieszczona nad biurkiem .

WILLED 5W

Jak sama nazwa wskazuje, może ona świecić z mocą 5 W. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z LED-ami, więc jest to dość jasne światło, aby oświetlić mniejsze pomieszczenie, albo część większego. Dlatego też nie w każdym scenariuszu będziemy potrzebować jej pełnej mocy. Na szczęście istnieje 5-stopniowa regulacja. W trybie najciemniejszym baterie mogą działać przez 30 godzin, a kiedy świecimy z pełną mocą, to rozładują się w 4 godziny. Kiedy się rozładują, to wystarczy podładować lampkę przez port USB. Dodatkowo możemy wybierać pomiędzy światłem zimnym, neutralnym i ciepłym. A wszystko to za jedyne 21,82 zł.