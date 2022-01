TCL pokazuje swój pierwszy laptop - TCL Book 14 Go

TCL zaprezentował naprawdę dużo nowych produktów. Wśród nich jest nawet pierwszy laptop producenta. To TCL Book 14 Go.

TCL zaprezentował naprawdę wiele różnych urządzeń. Głównie były to tablety, ale także telefony. Producent zapowiedział też swoje nowe telewizory. Kolejna nowość to pierwszy w historii laptop firmy. TCL Book 14 Go. Nie jest to jednak żaden laptop dla graczy, ani inne urządzenie z wysokiej półki. Ma to być raczej konkurent Chromebooków i budżetowy model dla uczniów. Jak sama nazwa mówi, wyświetlacz ma przekątną 14,1 cala. Ma on też odświeżanie 60 Hz. Będzie można jednak podłączyć zewnętrzny monitor.

Sercem urządzenia jest z kolei układ Snapdragon 7c. Towarzyszą mu 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 40 WHr. To niewiele, ale razem z bardzo energooszczędnym układem ma wystarczyć na około 11 godzin działania. Urządzenie można naładować dzięki ładowarce do telefonu, choć w zestawie będzie też przeznaczona właśnie dla tego laptopa. Urządzenie waży 1,3 kg i ma grubość 14 mm. Do premiery tego modelu ma dojść w okresie od kwietnia do czerwca. Laptop ma kosztować 350 dolarów.

