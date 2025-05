Nadciągają budżetowe SSD PCIe 5.0. Zobaczymy je lada moment

Podczas zbliżających się targów Computex 2025 firma Silicon Motion zaprezentuje nowe SSD PCIe 5.0 x4 oparte na kontrolerze SM2504XT. Rozwiązanie to ma łączyć topową wydajność z przystępną ceną, celując w segment urządzeń konsumenckich. Będzie to przeciwwaga dla dostępnych do tej pory nośników, które były drogie i skierowane do entuzjastów.