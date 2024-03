AMD szykuje nowe, tanie procesory Ryzen 5000

Najnowsza polityka AMD zakłada uderzenie we wszystkie segmenty cenowe. W przypadku tańszych jednostek mowa o starszych rozwiązaniach.

O ile to Intel wiedzie prym pod względem wydajności oraz wprowadzania najnowszych technologii na rynku procesorów komputerowych, tak AMD oferuje znacznie dłuższe wsparcie. I wygląda na to, że Czerwoni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w sprawie platformy AM4.

Seria AMD Ryzen 5000XT ma być atrakcyjnie wyceniona

Z chińskiej części internetu napływają doniesienia, że AMD planuje wydanie nowych procesorów. Nie będą to jednak modele dla najnowszego gniazda AM5, a wydanego w 2016 roku socketu AM4.

Nowe procesory mają nosić oznaczenia AMD Ryzen 5000XT i bazować na architekturze AMD Zen3. Niestety na razie brak dokładnych szczegółów na temat tego ile zobaczymy modeli oraz jaka będzie ich specyfikacja. Warto jednak pamiętać, że seria AMD Ryzen 3000XT przyniosła po prostu taktowania wyższe o 100 - 200 MHz.

Czerwoni jednak twierdzą, że nowe procesory mają oferować dobry stosunek ceny do wydajności. To logiczne, biorąc pod uwagę, że mowa o starszej architekturze i procesie produkcji. Jak na razie nie wiadomo czy seria AMD Ryzen 5000XT zadebiutuje globalnie, czy będzie ograniczona tylko do rynku chińskiego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne