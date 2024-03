Orange Pi Neo. Tania konsola przenośna z wyższej półki

Chińczycy przechodzą do ofensywy na rynku przenośnych konsol do grania. Orange Pi Neo oferuje topową specyfikację w przystępnej cenie.

Wpierw Nintendo Switch, a następnie Valve Steam Deck udowodniły, że gracze są spragnieni urządzeń pozwalających na mobilne granie. I chociaż obecnie dostępna jest masa gamingowych laptopów, to średnio się one sprawdzają w pociągu, autobusie czy leżąc wygodnie na kanapie lub łóżku.

Orange Pi Neo jest tańsze niż markowa konkurencja

Tym samym jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne handheldy. Wpierw był ASUS ROG Ally, następnie Lenovo Legion Go, później MSI Claw, a teraz przyszła pora na chińską propozycję.

Orange Pi Neo to urządzenie o wymiarach 259 x 107 x 20 milimetrów i nieznanej jeszcze masie. W środku umieszczono układ AMD Ryzen 7 7840 wyposażony w 8 rdzeni, 16 wątków i taktowanie do 5,1 GHz; zintegrowany układ graficzny z 12 jednostkami CU i zegarem 2,7 GHz oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR5-7500.

Zdecydowano się tutaj na 7-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Zastosowany akumulator to model 50 Wh, a prócz tego nie zabrakło łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, a dokładniej Manjaro.

To co wyróżnia Orange Pi Neo na tle konkurencji to niska cena. Mowa tutaj o topowej specyfikacji za zaledwie 499 dolarów, czyli około 1985 złotych. Dostępny będzie też wydajniejszy wariant z układem AMD Ryzen 7 8840 w cenie 599 dolarów, czyli około 2385 złotych. W Polsce należy zakładać ceny wyższe o podatek VAT.

