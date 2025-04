Ta opaska kosztuje tylko 99 złotych, a możesz nią zapłacić za zakupy

Dla wielu to jednak zdecydowanie za mało. I wcale mnie to nie dziwi. Możliwości te robiły wrażenie może te 10 lat temu. Dziś jednak jest to standard i dosłownie każda opaska na rynku zmierzy Ci puls, natlenienie krwi, powie, ile kroków zrobiłeś, wyświetli godzinę i powiadomienia. Ta opaska od Xiaomi zrobi jednak znacznie więcej za jedyne 99 złotych.

XIAOMI Smart Band 7 NFC

Mowa tu o Smartband XIAOMI Smart Band 7 NFC. Owszem, nie jest to najnowszy model tego producenta, ale potrafi to, czego nowsze nie potrafią: dzięki NFC pozwala na płacenie za zakupy. A wszystko to dzięki Xiaomi Pay, czyli funkcji, która pozwala na podpięcie kart w wielu banków do tej opaski. Tu warto podkreślić, że z funkcji tej skorzystają klienci: