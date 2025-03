Ta mała lampka z klipsem rozświetli Twoją książkę, albo przyczepisz ją do łóżka, a dziś jest w promocji

Baseus Comfort Reading

Tak się akurat składa, że jedna z nich, a dokładniej Baseus Comfort Reading jest dostępna teraz w świetnej promocji. Jej antypoślizgowy klips sprawia, że trzyma się stabilnie powierzchni, do której ją zaczepimy. Czy to blat biurka, wezgłowie łóżka, czy nawet papier książki. Świeci ona z jasnością do 90 lumenów i z przyjazną barwą 4000 K, która jest zbliżona do światła dziennego. Dodatkowo wbudowany akumulator pozwala na świecenie do 24 godzin. Można ją także ładować i zasilać dzięki portowi USB-C. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby ją podłączyć do ładowarki na stałe i odpinać w razie potrzeb. A wszystko to w promocyjnej cenie.