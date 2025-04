Ta konsola swoim wyglądem nawiązuje do najlepszego Game Boya w historii, a dziś kupisz ją w świetnej cenie

I dokładnie to samo można powiedzieć o Anbernic RG35XXSP. Co prawda ten nie ma slotu na kartridże, jednak bez problemu uruchamia ROM-y ze wszystkich przedstawicieli serii Game Boy. I nie tylko z nich. Radzi sobie także z NES, SNES, większością konsol SEGA… Aż do PSP, chociaż w przypadku tej konsoli już pojawiają się pewne problemy.