Szukasz tanich słuchawek z ANC? Te kupisz za jedyne 115 złotych

Tanie słuchawki muszą przede wszystkim dobrze grać, oraz trzymać jak najdłużej na pojedynczym ładowaniu. Dopiero kiedy te dwa cele zostaną osiągnięte, to można pomyśleć o kolejnych funkcjach takich jak ANC . W przeciwnym wypadku dostalibyśmy co najwyżej zatyczki do uszu, które potrafią emitować dźwięk. A przecież nie o to w słuchawkach chodzi. Jak więc się stało, że Baseus Bowie MZ10 , które możecie kupić za 115 złotych , oferują taką funkcjonalność?

Baseus Bowie MZ10

To bardzo proste: ponieważ normalnie są one wycenione na znacznie więcej, bo 179 złotych. Obecna cena to natomiast kwestia promocji. W jej ramach dostajemy eleganckie słuchawki z 6 mm przetwornikami. Dzięki dedykowanemu etui potrafią one grać do 20 godzin bez ładowarki. Warto jeszcze raz wspomnieć tutaj o redukcji hałasu. Dodatkowo przypadną one do gustu nawet graczom, ponieważ opóźnienie w ich przypadku wynosi zaledwie 0,06 sekundy. A to wszystko za jedyne 115 złotych.