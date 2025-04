Szukasz tabletu na długie lata? Najnowszy iPad Pro ma ekran OLED, procesor godny laptopa i jest dziś kilkaset złotych tańszy

Tablet to zwykle zakup na długie lata. Nie często je wymieniamy, ponieważ mimo większych rozmiarów rzadko są tak przez nas obciążone jak smartfony. Zwykle muszą się skupić tylko na jednym zadaniu, które właśnie wykonujemy. Dlatego też warto tu postawić na urządzenie z jak najlepszym ekranem i wsparciem, oraz wysoką wydajnością . Tak, żeby mógł on nam służyć tak długo, jak to tylko możliwe. Oczywiście jeśli nas budżet jest niewielki, to możemy kupić nawet budżetową konstrukcję. Jeśli jednak możemy wydać na tablet znacznie więcej, to warto wybrać coś z wyższej półki. Dziś jest natomiast ku temu idealna okazja, ponieważ 11-calowy iPad Pro 5. generacji, czyli z procesorem Apple M4 może być Wasz za jedyne 4799 zł.

iPad Pro M4

Jest to tablet z wariantem procesora M4, który występuje w najnowszym MacBooku Air. Dostajemy więc tablet o wydajności naprawdę mocnego laptopa. Co więcej, tablet, który wielu osobom laptopa może całkowicie zastąpić. Mamy tu 11-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2420 × 1668 pikseli i jasności aż 1000 nitów. Przekłada się to na świetną widoczność nawet na zewnątrz. Tablet ten bez problemu obsługuje klawiaturę i myszkę, co pozwala na pracę biurową. Natomiast dotykowy ekran i zaawansowany rysik wraz z zestawem wielu profesjonalnych narzędzi pozwolą na nim montować filmy, tworzyć i obrabiać grafikę. Może to więc być nie tylko tablet do zabawy, ale i pracy twórczej, który będzie świetnym uzupełnieniem MacBooka, albo wręcz całkowicie go zastąpić. A wszystko to za jedyne 4799 zł.