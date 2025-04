Szukasz naprawdę taniego laptopa? Ten ma 16 GB RAM, Windowsa i kosztuje 1259 zł

Standardowa cena tego laptopa wynosi 1599 złotych. I chociaż obniżka nie jest astronomiczna, to dzięki niej możemy kupić laptopa za 1259 zł . Gdzie tkwi haczyk? Otóż w producencie. A raczej w tym, że nie został on nigdzie podany . To jednak jedyna niewiadoma na temat tego laptopa.

Laptop ten oferuje 17,3-calową matrycę IPS w rozdzielczości Full HD. Jego sercem jest budżetowy układ Celeron N5095. Jest to procesor z 2021 roku. I chociaż z grami radzi sobie raczej miernie, tak do normalnej pracy i przeglądania sieci jak najbardziej się nadaje. Wspiera go natomiast 16 GB RAM. Producent wyposażył tego laptopa także w 512 GB SSD. A wszystko to za 1259 złotych.