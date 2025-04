Szalona promocja w Media Expert. Wideorejestrator 70MAI kupisz za półdarmo

Sytuacja na drogach bywa dość niebezpieczna. Tylko wczoraj podczas wyprzedzania kolumny tirów na drodze ekspresowej S17 z maksymalną dozwoloną prędkością 120 km/h miałem nieprzyjemność spotkania kierowcy, który siedział mi na zderzaku i poganiał długimi, po czym jak wreszcie udało mi się zjechać na prawy pas, to pognał przed siebie ze znacznie wyższą prędkością od mojej. Następnie po wjeździe do Lublina auto lokalnego dealera pewnej niemieckiej marki zajechało mi drogę, zmieniając pas, oczywiście nie korzystając przy tym z kierunkowskazów. Krótko mówiąc: był to typowy dzień na polskich drogach. A co gorsza, gdyby doszło do stłuczki w tym drugim przypadku, gdybym nie miał kamerki, to trudno byłoby mi udowodnić, że to nie ja wjechałem w auto przede mną, a po prostu ono nagle zmieniło pas.