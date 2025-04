Szalona promocja w Media Expert. Tylko dziś kupisz tego laptopa 2000 zł taniej, ale musisz być szybki

Dlatego też, o ile zwykle staram się opisać sprzęt jak najdokładniej, tak tym razem nie ma na to czasu. Mowa jest bowiem o laptopie, który standardowo jest wyceniony na 6999 złotych, a dziś możecie go kupić za 4999 złotych . Haczyk? Promocja wystartowała z 50 sztukami nią objętymi, a w momencie pisania tych słów zostało tylko 26 egzemplarzy .

DELL G15 5530-5499

Mimo to, coś warto o tym laptopie wspomnieć. Dlatego też postawię na suche liczby: matryca to 15,6-calowy panel o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 165 Hz. Procesorem jest układ Intel Core i9-13900HX, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Układ graficzny to z kolei RTX 4060. Na gry przeznaczono natomiast 1 TB NVMe. A wszystko to w promocji, która obniża cenę aż o 2000 zł.