Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 170 zł, a dziś kupisz go za 24 zł

SBS BT900

Jeśli szukacie takiego urządzenia, to trafiliście wręcz idealnie. Tak się właśnie składa, że głośnik SBS BT900 kupicie dziś w świetnej promocji za jedyne 24 złote. Pozwala on na odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth, jak i przewodowo dzięki złączu AUX. Oferuje on przyjemny przetwornik o mocy 3 W i baterię, która pozwala na do 5 godzin słuchania muzyki. Dodatkowo poziom głośności ustawia się w nim potencjometrem, co daje znacznie więcej poziomów głośności, niż przy większości nastaw cyfrowych. A wszystko to za jedyne 24 złote.