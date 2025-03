Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 170 zł, a dziś jest za 50 zł

Mowa tu o głośniku Bluetooth SBS Wireless w czerwonej wersji kolorystycznej. Nie jest to potężna konstrukcja zdolna do rozkręcania imprez w plenerze, a stosunkowo mały i lekki głośnik. Jego największym atutem jest natomiast wbudowany karabińczyk, dzięki któremu możemy przypiąć go do torby, plecaka czy nawet paska spodni. Tym samym nie zabierze on cennego miejsca w naszym bagażu, ponieważ znajdzie się na nim.