Świetna promocja w Media Expert. Ten zestaw za 14,99 to istny niezbędnik do grillowania na działce, lub wypadu w plener

Mowa tu o multitoolu. Jednak nie takim, który ma na wyposażeniu cztery różne piły, nożyczki, wkrętaki i masę badziewia, z którego albo nikt nigdy nie korzysta. Nic z tych rzeczy. Ten multitool ma nóż, widelec, łyżkę, otwieracz do piwa, otwieracz do konserw i korkociąg. Czyli same najpotrzebniejsze rzeczy na imprezie plenerowej. Zestaw ten nazywa się MIKADO AMN-854 i może być Wasz za jedyne 14,99 zł .

MIKADO AMN-854

Oczywiście, osobny zestaw sztućców byłby jeszcze wygodniejszy. Jednak przy okazji zabrałby o wiele więcej miejsca i znając życie, nie wróciłby już do domu w całości. Dodatkowo zestaw otwieraczy może ocalić niejedno uzębienie osoby, którą po kilku piwach poniosła fantazja i postanowiła otworzyć je za pomocą tego, co powinno służyć do gryzienia posiłków. I co najważniejsze: gdyby zebrać zestaw wszystkich tych akcesoriów i kupić go osobno, to by kosztował on znacznie więcej, niż 14,99 zł.