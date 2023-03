Koszenie trawnika jeszcze nigdy nie było takie proste

Stiga A1500 no nowy autonomiczny robot koszący tej marki, wprowadzany na europejski rynek. To pierwsze urządzenie koszące, które łączy technologię RTK GPS z opatentowanym przez firmę Stiga systemem inteligentnego planowania AGS.

Problemy, takie jak utrata sygnału GPS, przeszkody terenowe nie do pokonania czy ograniczone sygnały radiowe sprawiły, że kosiarki automatyczne poprzednich generacji były mniej dokładne i wymagały większej ingerencji użytkownika. Teraz dzięki połączeniu technologii AGS i RTK GPS, sygnał 4G staje się niemal niezawodny. W przypadku inteligentnego robota koszącego Stiga takie elementy, jak ściany, ogrodzenia, żywopłoty i inne przeszkody przestają być wyzwaniem.

Dzięki AGS robot uczy się i zapamiętuje, gdzie odbiór sygnału GPS może być przerwany lub zakłócony, określając martwe punkty w ogrodzie. Następnie wykorzystuje te informacje do planowania najskuteczniejszej trasy koszenia każdego dnia, dokładnie przewidując gdzie i kiedy kosić. Stabilna łączność ze stacją bazową ma zapewnić nie tylko dokładne koszenie, ale również ograniczenie niepotrzebnych przejazdów, skutkujących nadmiernym koszeniem.

Stiga A1500

Na globalnym rynku robotów autonomicznych pojawiają się ciągle nowe technologie, jak system rozpoznawania przeszkód, mapowanie trawnika i wiele innych, ale są one wciąż niedostatecznie rozwinięte, aby zagwarantować perfekcyjne rezultaty koszenia. Autonomiczny robot koszący STIGA, wyposażony w opatentowaną technologię AGS, przeszedł niezwykle rygorystyczny proces, w którym nasi inżynierowie przekroczyli kolejne granice rozwoju autonomicznego koszenia. Osiągnęliśmy tym samym nowy pułap innowacji, czego efektem końcowym jest pierwszy w branży produkt, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, oferując tym samym niezwykle prostą i bezstresową pielęgnację trawnika.

– powiedział Sean Robinson, dyrektor generalny, Stiga

Robot Stiga uczy się ogrodu, a pozyskane informacje wykorzystuje do planowania najskuteczniejszej trasy koszenia. Urządzenia pozostawiają co najmniej 5-godzinny odstęp między sesjami koszenia, co daje trawie wystarczająco dużo czasu na zatrzymanie wilgoci i regenerację przed kolejną sesją. Dzięki temu trawnik jest równy, zdrowy i naturalnie piękny. Pomaga w tym również zastosowanie technologii akumulatorowej ePower, zapewniającej wysoką żywotność baterii.

W zależności od modelu, robot koszący Stiga jest wyposażony w cztery lub sześć ostrzy ze stali węglowej, obracających się z prędkością do 28500 obrotów na minutę. Ostre ostrza i skrócone cykle pozwalają trawie na idealną regenerację. Trawa pozostaje zdrowsza, pozbawiona żółtych końcówek i bardziej miękka.

Stiga A5000

Koniec z ograniczeniami

Autonomiczny robot koszący Stiga kończy również z irytującym wyznaczaniem granic koszonego obszaru przy pomocy przewodów. Bazuje na wirtualnej granicy wyznaczonej przy pomocy GPS, co oznacza koniec z fizyczną konfiguracją czy dodatkowymi pracami przed pierwszym użyciem. To także dodatkowy atut, gdy zmienia się kształt naszego ogrodu czy rozstawiamy nową „przeszkodę” w postaci grilla czy basenu. System uwzględnia także fakt, że rośliny w ogrodzie rosną i zmieniają się, a trawa w ogrodzie nie zawsze rośnie tak samo szybko.

Zarządzanie obszarem roboczym odbywa się za pomocą aplikacji STIGA.GO, która ułatwia wszystkie czynności, od ustawień po większe zmiany. Właściciel ogrodu ma pełną kontrolę nad pracą i zarządzaniem robotem. Za pomocą aplikacji możemy także konfigurować robota, planować sesje koszenia, zarządzać strefami, wzorami cięcia, powiadamianiem o napotkanych przeszkodach, wyjątkami od obszaru roboczego czy integracją z asystentem głosowym za pomocą zaledwie kilku szybkich dotknięć.

Dostępność i cena

Autonomiczne roboty koszące Stiga są dostępne w zakupie online (na www.stiga.pl) i u wybranych partnerów handlowych. Ceny w sklepie internetowym producenta są następujące:

Stiga A1500 – 14648 zł ,

, Stiga A3000 – 20528 zł ,

, Stiga A5000 – 27825 zł.

Źródło zdjęć: Stiga

Źródło tekstu: Stiga