Kuszące nowości nie tylko dla graczy. Te słuchawki sporo potrafią

Słuchawki gamingowe zwykle kojarzą nam się z potężnym sprzętem nausznym. W ramach najnowszej premiery SteelSeries postawiło jednak na coś mniej oczywistego. Ale to nie koniec nowości, bo światło dzienne ujrzała też właśnie najnowsza odsłona chwalonych klawiatur Apex Pro.

Redakcja Telepolis.pl, jako jedna z dwóch w Polsce, została zaproszona na prezentację nowego sprzętu do centrali firmy SteelSeries w duńskiej Kopenhadze. Dzięki temu mogliśmy nie tylko poczytać o nowych sprzętach z przesłanych informacji prasowych, ale także wziąć te premiery w nasze ręce, trochę je potestować i porozmawiać o nich z przedstawicielami firmy. Co mogę Wam powiedzieć na pierwszy rzut oka o Arctis GameBuds oraz Apex Pro Gen 3?

Nie tylko do pecetów

Nie każdy o tym wie, ale stworzenie bezprzewodowych słuchawek, które jednocześnie sprawdzą się do pecetów, PS5 czy Xboxa to nie jest prosta sztuka. Konsole nie przepadają bowiem za słuchawkami z bluetoothem. Dlatego producent postanowił znaleźć inną drogę, która umożliwi jednoczesne korzystanie z PS5, XBOXa i komputerów oraz smartfonów. Dokanałowe słuchawki gamingowe klasy premium, które nie są tylko do grania na konsoli czy laptopie, ale też do słuchania muzyki w domu czy treningów biegowych? SteelSeries chce sprostać temu wyzwaniu.

Arctis GameBuds to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z ANC, które oferują dźwięk przestrzenny 360 stopni. Jakość grania na pierwszy rzut ucha oceniam jako bardzo przyjemną – zwłaszcza basy dały mi osobiście sporo frajdy z głębokiego brzmienia. Co więcej, słuchawki zapewniają w dedykowanej aplikacji dość zaawansowany equalizer, który posiada zestaw ponad 100 predefiniowanych ustawień dla wybranych gier (!) i gatunków muzycznych oraz możliwość dodawania i edytowania nowych profili.

Zasięg jeszcze do poprawy

Na osobną uwagę zasługuje dołączony do zestawu dongle, który jest swego rodzaju przełączką między wejściem USB-C (które znajdziecie np. w konsolach) a słuchawkami, z którymi komunikuje się za pomocą fal radiowych 2,4 GHz. Tu jednak jest chyba jedyna odczuwalna poza ceną trudność – zasięg tych słuchawek jest moim zdaniem skromny. Około 12 metrów na Bluetooth i 20 metrów na 2,4 GHz to moim zdaniem za mało, by na spokojnie pójść z pokoju do kuchni np. w domu piętrowym czy w większym mieszkaniu. Jeśli jednak nie planujecie oddalać się zbytnio od sprzętu, ten problem nie będzie Was dotyczyć.

Tym bardziej, że w zamian Arctis GameBuds sprawuje się naprawdę dobrze. Same słuchawki są dla mnie wygodne, a żywotność akumulatora na poziomie ponad 10 godzin przy jednokrotnym użytkowaniu w pełni mnie zadowala. Samo etui pozwoli uzupełnić jeszcze zasilanie na trzy kolejne takie sesje. Całości dopełnia norma IP55 – nie pójdziemy z nimi co prawda na basen, ale do biegania powinny się dobrze sprawdzić nawet przy lekkiej mżawce.

Cena w euro i dolarach waha się od około 600 do 720 złotych, ale oficjalnej wyceny w naszym kraju jeszcze nie ma. Na półki sklepowe produkt trafi 29 października, za to przedsprzedaż ruszyła od dziś.

Ciszej i lepiej

Drugą nowością, którą mogłem zobaczyć w centrali SteelSeries w Kopenhadze była kolejna odsłona klawiatury z serii Apex Pro. Poprzednie modele znalazły wiele uznania u graczy, ale SteelSeries znalazł jeszcze coś do poprawki i do rozwinięcia w swoim produkcie. Apex Pro Gen 3 po pierwsze jest bardziej cichy w kliku niż poprzednik. W sprzęcie wykorzystano przełączniki OmniPoint 3.0 oraz czujnik Hall Effect Gen 3. W połączeniu z lepszym smarowaniem i pianką tłumiącą przekłada się to na większą precyzję, wydajność i redukcję hałasu.

Na uwagę zasługują również takie funkcje jak Rapid Tap, Rapid Trigger i Protection Mode. Dzięki temu gracz może łatwiej radzić sobie z przypadkowymi naciśnięciami klawiszy, łatwe korzystanie z dwóch klawiszy na raz w parze oraz brak konieczności naciskania przycisku przy odświeżeniu podległego mu działania. Same klawiatury będą oferowane w trzech wariantach: pełnowymiarowym, TKL (bez bloku numerycznego) oraz TKL Wireless.

Sugerowana przez producenta cena detaliczna nowych modeli z serii Apex Pro Gen 3 to kolejno: 229,99, 219,99 oraz 269,99 euro, czyli mniej więcej od około 850 do 1000 złotych. Produkty są już dostępne na stronie producenta.

