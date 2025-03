SteamOS dostępny na ASUS ROG Ally. Wydajność lepsza niż na Windowsie

SteamOS na ASUS ROG Ally X

Przede wszystkim należy podkreślić, że SteamOS zainstalowany na ASUS ROG Ally X nie pozwala na kontrolę nad TDP konsoli. Ogranicza urządzenie do zaledwie 15 W. Na szczęście da się to obejść za pomocą specjalnego pluginu o nazwie "SimpleDeckyTDP", który daje dostęp do zakresu od 4 do 40 W.