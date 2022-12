Tak źle nie było od 20 lat. To już nie jest kryzys, to zapaść

Od kilku kwartałów trwa kryzys na rynku kart graficznych. Jednak tak źle, jak teraz, nie było od 20 lat.

Rynek kart graficznych to w ostatnich latach prawdziwy rollercoaster. Najpierw przyszedł kryzys, który uderzył w użytkowników. Ceny wystrzeliły w kosmos i kupno GPU przez wiele miesięcy graniczyło z cudem. Gdy ceny wróciły do normalnych poziomów, uderzenie przyszło z drugiej strony. Tym razem oberwali producenci, bo okazuje się, że teraz nikt już nie chce nowych kart.

Sprzedaż kart graficznych najgorsza od 20 lat

Od kilku kwartałów sprzedaż kart graficznych drastycznie spada. Złożyło się na to kilka kwestii, w tym światowy kryzys i rosnąca inflacja, wysokie ceny nowych modeli, ale też wysyp wersji używanych do tej pory w koparkach. To wszystko sprawiło, że trzeci kwartał 2022 roku był pod tym względem najgorszy od mniej więcej 20 lat. Tak wynika z raportu firmy analitycznej Jon Peddie Research.

W trzecim kwartale 2022 roku na rynek trafiło 6,9 mln desktopowych kart graficznych. W tym samym czasie kupiliśmy podobną liczbę laptopów z kartami dedykowanymi. W sumie daje to 14 mln sprzedanych dGPU w ciągu trzech miesięcy. To wynik aż o 42 procent gorszy niż w trzecim kwartale 2021 roku! Wobec tego trudno mówić o kryzysie. To już jest zapaść.

Tak słaba sprzedaż dedykowanych kart graficznych ostatni raz miała miejsce mniej więcej 20 lat temu, czyli w czasach, gdy układy zintegrowane były zbyt słabe i zakup osobnego modelu był praktycznie koniecznością.

Jeśli chodzi o samych producentów, to NVIDIA nie tylko utrzymała pozycję lidera, ale też ją umocniła. Zieloni trzecim kwartale 2022 roku odpowiadali aż za 86 proc. sprzedanych, desktopowych kart graficznych. Marne to pocieszenie, bo wszystkim sprzedaż poleciała na łeb na szyję, po prostu NVIDII najsłabiej. AMD spadło z poziomu 20-kilku do zaledwie 10 proc. Natomiast Intel może pochwalić się wynikiem około 4 proc.

