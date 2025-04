Spraw, aby Twój kot załatwiał swoje kocie potrzeby na miarę drugiej dekady XXI wieku

Dziś natomiast żyje się szybko i spędza większość czasu poza domem w przypadku, kiedy nie należy się do szczęśliwców, którzy pracują zdalnie. W takim wypadku warto zadbać o potrzeby naszego kot a, tak aby spędzanie czasu samotnie w mieszkaniu było dla niego jak najbardziej komfortowe . Tym, co może mu to ułatwić jest inteligentna kuweta dla kota CATLINK Pro-X Standard CL-07 , którą możecie dziś kupić o 210 złotych taniej .

CATLINK Pro-X Standard CL-07

Kuweta tta posiada aż 13-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia, oraz funkcje autoczyszczenia. Warto dodać, że ta się automatycznie wyłący kiedy tylko kot wejdzie do środka. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo Waszego pupila. Oferuje ona także 3-warstwowy system pozbywania się nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo wysyła ona powiadomienia na nasz smartfon informujące nas na temat odwiedzin przez naszego pupila i dające wskazówki co do jego stanu zdrowia. Robi więc o wiele więcej, niż większość ludzkich toalet w polskich domach. Dodatkowo jest niezwykle komfortowa. Bez problemu mogą z niej korzystać koty o wadze od 1,5 do 10 kg. A wszystko to aż 210 złotych taniej.