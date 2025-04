Kolejny spalony GeForce RTX 5090. Czy to już problem?

NVIDIA ma problem ze spalonymi kartami GeForce RTX już od serii 40. Początkowo przypadków uszkodzenia złącza zasilania było sporo. Nie tak dużo, jak niektórym się wydaje i nadal był to niewielki odsetek, ale sprawa była głośna, więc każdy spalony egzemplarz odbijał się szerokim echem. Dzisiaj to już pojedyncze przypadki, ale nadal się zdarzają. Najnowszy dotyczy modelu RTX 5090.

Spalony GeForce RTX 5090

NVIDIA dokonała kilku poprawek w swoich kartach graficznych. Przede wszystkim złącze 12VHPWR zostało zmienione na 12v-2×6. Są one ze sobą kompatybilne, ale to drugie ma krótsze piny kontaktowe, więc bez odpowiedniego dociśnięcia po prostu nie zadziała. To minimalizuje ryzyko uszkodzenia.

Nie oznacza to jednak, że do problemów wciąż nie dochodzi. Przekonał się o tym użytkownik Reddita o pseudonimie ivan6953. Opisał on przypadek swojego GeForce'a RTX 5090 w wersji MSI Gaming Trio OC. W karcie doszło do spalenia złącza zasilania. Uszkodzona została również oryginalna wtyczka od zasilacza.