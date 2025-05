Nadchodzi Xperia 1 VII. Sony ujawnia datę premiery

Oficjalna zapowiedź i data premiery

Potwierdzenie nadeszło w formie wideo opublikowanego na oficjalnym kanale Sony Xperia w serwisie YouTube, zatytułowanego wymownie "The next ONE is coming". Krótki materiał wideo zdradza datę i godzinę premiery: 13 maja 2025 roku o godzinie 4:00 rano czasu środkowoeuropejskiego (CEST), co oznacza bardzo wczesny wtorkowy poranek w Polsce. Wideo daje również krótki wgląd w sylwetkę nowego telefonu, sugerując, że przynajmniej układ tylnych aparatów może być zbliżony do tego znanego z poprzednika.

"Powered by Alpha" i pierwsze przecieki

Co wiemy o nadchodzącym modelu? Sony w materiale zapowiadającym podkreśla, że telefon będzie napędzany technologią aparatów Alpha (powered by Alpha). To dość ogólne stwierdzenie, które może odnosić się zarówno do ulepszeń sprzętowych (np. matryc czy optyki), jak i nowych funkcji oprogramowania inspirowanych cenioną serią aparatów fotograficznych Sony Alpha.

Jeśli chodzi o nieoficjalne informacje, przecieki i rendery sugerują, że Xperia 1 VII może zachować gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co ucieszy wielu tradycjonalistów. Pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia na temat zastosowania zaawansowanych sensorów Exmor T we wszystkich tylnych aparatach. Spodziewanym sercem urządzenia ma być flagowy układ Snapdragon 8 Elite, a użytkownicy mogą liczyć na bogaty zestaw funkcji fotograficznych i multimedialnych, z których słyną Xperie.

Nadzieje związane z nowym modelem

Warto przypomnieć, że ubiegłoroczna Xperia 1 VI był chwalona przez recenzentów między innymi za świetny czas pracy na baterii oraz wszechstronne aparaty. Jednak do głównych zarzutów należały wysoka cena oraz rozczarowująca polityka aktualizacji oprogramowania. Miłośnicy marki i potencjalni nowi klienci mają nadzieję, że Sony Xperia 1 VII przyniesie poprawę w tych właśnie aspektach, oferując topowe możliwości w bardziej konkurencyjnym pakiecie.

Czy tak się stanie? Odpowiedź poznamy już we wtorek, 13 maja, o 4:00 rano naszego czasu. Wtedy Sony oficjalnie zaprezentuje światu "next ONE".