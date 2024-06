Sonos Ace: pierwsze słuchawki marki już w Polsce. Oto cena

Firma Sonos wprowadziła dziś do sprzedaży na całym świecie, w tym także w Polsce, swoje pierwsze słuchawki Sonos Ace. Urządzenie oferuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos i tłumienie hałasu ANC, a fani kina domowego będą mogli skorzystać z nowej technologii TrueCinema.

Amerykańska firma Sonos właśnie wprowadziła do sprzedaży słuchawki z Bluetooth 5.4 i ANC – Sonos Ace. To pierwszy produkt marki z tej kategorii. W Polsce jego cena wynosi 2149 złotych. Do wyboru są dwa kolory – czarny i ciepła biel.

Sonos Ace: do muzyki i do kina domowego

Sonos Ace to słuchawki nauszne, których konstrukcja łączy metalowe akcenty z eleganckim matowym wykończeniem. Muszlę okala wegańską skóra, a wnętrze wykonano z miękkiej pianki z pamięcią kształtu. Specjalnie zaprojektowany pałąk i nauszniki z ukrytym zawiasem mają zapewniać doskonałe uszczelnienie akustyczne bez zaczepiania o włosy. Obsługę podczas noszenia ułatwiają przyciski dotykowe. Dzięki składanej na płasko konstrukcji Sonos Ace mieszczą się w lekkim etui podróżnym. Same słuchawki ważą 312 g.

Za dźwięk odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm w każdej słuchawce. Jednym z atutów Sono Ace jest funkcja aktywnego tłumieniu hałasu (ANC) wspomagana zestawem aż ośmiu mikrofonów. Wśród dostępnych opcji jest tryb kontaktu, który sprawi, że słuchacz będzie miał większą świadomość dźwięków otoczenia podczas spaceru ruchliwą ulicą lub pracując w biurze. Parametry dźwięku i ANC można regulować w aplikacji mobilnej Sonos.

Sonos Ace sprawdzą się nie tylko do muzyki, ale także w kinie domowym. Za pomocą jednego przycisku, dzięki funkcji TV Audio Swap można błyskawicznie przenieść dźwięk z soundbara Arc na Sonos Ace. W słuchawkach wybrzmi dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, a funkcja dynamicznego śledzenia ruchu głowy pozwala znaleźć się w samym środku wydarzeń.

Firma zapowiada też, że jeszcze w tym roku dostępna będzie zupełnie nowa technologia Sonos TrueCinema, która precyzyjnie mapuje przestrzeń, a następnie imituje kompletny system dźwięku przestrzennego.

Producent obiecuje cały dzień pracy na akumulatorze o pojemności 1060 mAh. Słuchanie muzyki lub rozmawianie przez telefon może trwać nawet przez 30 godzin dzięki wydłużonemu czasowi pracy urządzenia i trybowi energooszczędnemu. Ultraszybkie, 3-minutowe ładowanie przez dołączony kabel USB-C zapewnia 3 godziny pracy na akumulatorze.

Zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu energii funkcja wykrywania noszenia wstrzymuje odtwarzanie muzyki po zdjęciu Sonos Ace z uszu, minimalizując potrzebę ładowania.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Sonos

Źródło tekstu: Sonos