Premiera tanich słuchawek Huawei FreeBuds 6i

Nowe słuchawki Huawei Free Buds 6i są już dostępne w Polsce. Mniejsze i lepsze od poprzedniej generacji FreeBuds 5i, a mimo to w niskiej cenie w dniu premiery.

Huwaei FreeBuds 6i posiadają certyfikat jakości dźwięku Hi-Res, skuteczniej redukują szumy (Inteligent Dynamic ANC 3.0), zapewniają mocniejszy bas za sprawą przetworników o średnicy 11 mm z poczwórnym magnesem i mają wytrzymałą baterię: na jednym ładowaniu mogą pracować nawet 8 godzin lub do 5 godzin z włączoną funkcją wytłumiania dźwięku (ANC). Pełne ładowanie słuchawek i etui zajmuje około godzinę.

Słuchawki można połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie i swobodnie przełączać się między nimi. Są kompatybilne zarówno z Windowsem, iOS i Androidem. Słuchawki FreeBuds 6i otrzymasz w zgrabnym, owalnym etui - stacją ładującą, zestawem końcówek dousznych w 3 rozmiarach oraz ładowarką. Dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i fioletowym.

Zaskakująco niska cena w dniu premiery

Huawei FreeBuds 6i kosztują tyle samo co FreeBuds 5i w dniu premiery - cena nowy słuchawek to 399 zł. Można je kupić w popularnych sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz w punktach sprzedaży sieci Plus i T-Mobile.

Słuchawki FreeBuds 6i są oczywiście dostępne na oficjalnej stronie Huawei oraz w strefie marki na Allegro. Co więcej, można je kupić z darmową usługą HUAWEI Loss Care. Sprawdź ofertę i zyskaj bonusy kupując bezpośrednio od producenta.

Sprawdź ofertę słuchawek w trzech kolorach:

👉 Czarne

👉 Białe

👉 Fioletowe



Źródło zdjęć: Huawei | materiał prasowy

Źródło tekstu: Huawei | oprac. wł.