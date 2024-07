Słuchawki Sony w rewelacyjnej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Słuchawki Sony ULT Wear WH-ULT900N to pierwszy przedstawiciel nowej rodziny sprzętu audio dla miłośników potężnego basu. Jeszcze miesiąc temu kosztowały 900 zł, teraz dostaniecie je z ogromnym rabatem.

Jeśli kochasz bas, obok tej oferty nie możesz przejść obojętnie

Cechą szczególną Sony ULT Wear WH-ULT900N jest bas i jeszcze więcej basu. By uzyskać neutralne brzmienie trzeba się trochę napracować w equalizerze, ale znajdą się tacy, którzy absolutnie nie będą tutaj niczego odejmować.



Słuchawki sprawdzaliśmy w samolocie i w pociągu — doskonale odcinają od hałasu otoczenia

To także obłędne słuchawki przewodowe (mają wejście JACK 3,5 mm) i zaskakująco dobry kompan do podróży samolotem czy w innych hałaśliwych warunkach. System ANC działa wybornie, a wydajny akumulator bez problemu wystarczy nawet na podróż do Ameryki Południowej w dwie strony.



W zestawie znajdziecie wygodne, płaskie etui transportowe oraz przewody USB-C i JACK 3,5 mm

Szerzej o słuchawkach napisaliśmy w tym artykule, gdy słuchawki wchodziły na rynek i kosztowały 899 zł. Teraz sprzęt dostaniecie za mniej niż 650 zł. Promocja jest dostępna w wielu sklepach, podrzucamy linki poniżej.

Źródło zdjęć: Lech Okoń/ Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł