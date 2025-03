Słuchawki do Google kupisz dziś w świetnej promocji. Sprawdzą się nie tylko z Pixelem

Czy jednak potrafi zrobić porządne słuchawki? Oczywiście, że tak. A Google Pixel Buds A Series, które możecie dziś kupić w promocyjnej cenie 368,73 zł , są na to najlepszym dowodem. I nie warto z tym zakupem zbytnio zwlekać, gdyż ich standardowa cena to 549,99 złotych.

Google Pixel Buds A Series

Co więc mają do zaoferowania słuchawki od Google? Odpowiedź jest prosta: 12-milimetrowe przetworniki. Jak na słuchawki TWS są one wręcz olbrzymie. A im większy przetwornik, tym łatwiej uzyskać wysoką jakość dźwięku. Oczywiście świetnie współgrają z asystentem Google. Dodatkowo zaledwie 15 minut w etui sprawia, że mogą one pracować przez kolejne 3 godziny po rozładowaniu. A wszystko to za jedyne 368,73 zł.