SilverStone Nightjar NJ700 - cichy zasilacz bez wentylatora

Firma SilverStone zaprezentowała nowy zasilacz do komputerów, który powinien zainteresować miłośników jak największej ciszy. To dlatego, że Nightjar NJ700 nie ma tradycyjnego wentylatora i tym samym nie generuje niepotrzebnego hałasu.

SilverStone Nightjar NJ700 to nowy model w ofercie tajwańskiej firmy. Jest to w pełni modularny zasilacz o mocy 700 W. Takie parametry robią wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym modelu nie ma żadnego wentylatora, który chłodziłby podzespoły. Producentowi udało się stworzyć konstrukcję, której całkowicie wystarczy chłodzenie pasywne, dzięki któremu urządzenie nie generuje żadnego hałasu w trakcie pracy.

SilverStone Nightjar NJ700 - bezgłośny zasilacz

SilverStone Nightjar NJ700 otrzymał bardzo wysoki certyfikat 80 PLUS Titanium, co oznacza, że przy 100-procentowym obciążeniu zachowuje 94 procent sprawności (na rynku europejskim przy napięciu 230 V). Oprócz tego zasilacz otrzymał też nowy certyfikat Cybernetics Titanium A++, co z kolei oznacza generowany hałas poniżej 15 dB(A) oraz 93-95 procent efektywności (również na rynku europejskim).

Jak już wcześniej wspominałem - jest to model modularny, więc podłączamy do niego tylko te przewody, których rzeczywiście używamy. Dzięki temu łatwiej zapanować nad kablami wewnątrz obudowy i odpowiednio je schować. Sam zasilacz utrzymany jest w jasnej kolorystyce, więc będzie pasować do PC-tów z białą obudową. Moc 700 W spokojnie wystarczy do zasilenia zestawu z karta graficzną RTX 3070 czy nawet RTX 3080.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech