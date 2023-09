Shokz Openfit - takich słuchawek jeszcze nie widziałeś

Shokz Openfit to najbardziej nietypowe słuchawki, jakie można zobaczyć na targach IFA 2023. To jedne z nielicznych słuchawek, skutecznie łączące otwartą charakterystykę ze konstrukcją typu TWS.

Jeśli jest coś, czego w branży technologicznej mamy zdecydowanie zbyt dużo (oprócz elektrośmieci rzecz jasna), to są to słuchawki typu TWS. Choć rynek tego typu akcesoriów jest gigantyczny, to większość dostępnych w sklepach modeli nie wnosi sobą w zasadzie nic wartościowego.

Shokz OpenFit - najciekawsze słuchawki na IFA 2023

I tu na scenę wkracza firma Shokz, która przygotowała najciekawsze słuchawki TWS, jakie widziałem od dawna. Model Shokz OpenFit skutecznie łączy zalety słuchawek otwartych z bezprzewodową konstrukcją i jest jednym z najbardziej interesujących produktów z kategorii audio, które można oglądać podczas targów IFA 2023.

W przeciwieństwie do innych słuchawek w portfolio producenta Shokz OpenFit nie wykorzystują przewodnictwa kostnego. Zamiast tego mamy do czynienia z rozwiązaniem na bazie klasycznego przetwornika dynamicznego. Przetwornika stosunkowo dużego, co warto podkreślić, bo o wymiarach 11 x 18 mm.

To, co różni OpenFity od innych TWS-ów, to fakt, że nie wkładamy ich do kanału słuchowego. Zamiast tego słuchawki trzymają się na haczykach, a kopułki z przetwornikiem znajdują się de facto poza uchem. Oczywiście taka konstrukcja nie gwarantuje absolutnie żadnej izolacji od otoczenia, ale (ku mojemu zaskoczeniu), odtwarzany dźwięk jest wyraźnie słyszalny i może się pochwalić dobrym odwzorowaniem wszystkich pasm, nawet niskich tonów. I mówimy tu o odsłuchu w zatłoczonej hali targowej, a więc warunkach bardzo trudnych.

Otwarta konstrukcja Shokz OpenFit ma natomiast kilka zalet. Przede wszystkim korzystanie z tego typu słuchawek nie męczy tak, jak w przypadku konstrukcji dokanałowych. Świadomość tego, co dzieje się wokół nas, również potrafi być w określonych sytuacjach bardzo cenna, np. podczas uprawiania sportu.

Shokz OpenFit - cena i dostępność

Shokz Openfit są już dostępne w polskich sklepach. Ich cena to 999 zł.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Shokz, oprac. własne