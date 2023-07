Sharp zatrzęsie ziemią nowym SumoBoxem. A baterię dostaniesz za 1 zł

Sharp SumoBox to nowy, przenośny głośnik o wysokiej wydajności, który można kupić w Polsce. Jak zapewnia producent, urządzenie powinno się sprawdzić na festiwalach, imprezach, zajęciach na siłowni, występach ulicznych, koncertach i nie tylko.

Głośnik godny swojej nazwy

Sharp SumoBox (CP-LS100) zapewnia do 105 dB czystej przyjemności dźwiękowej dzięki potężnemu systemowi głośników stereo o mocy 120 W RMS. W jego skład wchodzą wchodzą dwa 8-calowych głośniki niskotonowe oraz dwa 2-calowe głośniki wysokotonowe. Wykonana z drewna obudowa oferuje piękną akustykę, a jej kątowa konstrukcja zapewnia optymalne rozproszenie dźwięku.

Nowy głośnik jest pierwszym produktem, przy tworzeniu którego Sharp nawiązał współpracę z francuską marką audio Devialet, wdrażając technologię SAM (Speaker Active Matching). Umożliwia ona wytwarzanie bogatego, szczegółowego i mocnego basu przy minimalnych słyszalnych zniekształceniach. W połączeniu z unikalną konstrukcją zamkniętej (niewentylowanej) skrzynki, głośniki są precyzyjnie zarządzane, aby odtwarzać dźwięk tak, jak powinien być słyszany.

Solidny wygląd to podstawa

Przemysłowa kratka z czarnej stali jest zarówno funkcjonalna, jak i imponująca. Narożne ochraniacze z gumy silikonowej mogą być doczepiane podczas używania SumoBox na podłodze lub transportu; umożliwiają one również pozycjonowanie boczne, gdy SumoBox jest używany jako odsłuch. W przypadku używania w pozycji pionowej lub na stojaku, narożne ochraniacze można usunąć i zastąpić niskoprofilowymi nóżkami. 3 wytrzymałe uchwyty na górze i po bokach umożliwiają łatwe pozycjonowanie SumoBox niezależnie od tego, jak zdecydujesz się go używać.

System nagłośnieniowy na każdą jam session

Profesjonalny panel SumoBoxa posiada mnóstwo opcji łączności: 3 kanały wejściowe, combo TRS/XLR (2x) z regulacją pogłosu, tonów niskich i wysokich oraz Aux/Bluetooth – wszystkie z niezależną kontrolą poziomu. Łatwo jest podłączyć keyboard, gitarę lub mikrofon i z łatwością regulować poziomy. SumoBox można bezprzewodowo połączyć z innym SumoBoxem w trybie Duo w celu uzyskania bezprzewodowego stereo. Alternatywnie, można użyć przewodowego łącza głośnikowego do połączenia łańcuchowego wielu SumoBoxów i współdzielenia źródeł wejściowych. Jeśli planujesz koncert lub wydarzenie, na podstawie znajduje się poręczny, standardowy uchwyt głośnikowy 1 3/8 cala, dzięki czemu można go łatwo zamontować na stojaku, aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe.

Wymienna bateria i sterowanie za pomocą aplikacji

Kolejną unikalną cechą SumoBoxa jest dołączona do zestawu wymienna/ładowalna bateria litowo-jonowa 14,8 V 5 Ah, która zapewnia do 10 godzin odtwarzania. A jeśli potrzebna jest natychmiastowa ciągłość, wystarczy wymienić baterię na inną (dostępną osobno) w ciągu kilku sekund. Alternatywnie, wystarczy podłączyć głośnik do zasilania sieciowego, aby naładować akumulator i grać dalej. SumoBox może być sterowany z dowolnego miejsca w pomieszczeniu za pośrednictwem aplikacji Sharp Life, co zwiększa jego wszechstronność.

Cieszymy się, mogąc zaprezentować SumoBox; wyjątkowy, potężny i wszechstronny głośnik, który powstawał przez lata. Imponująca wydajność SumoBox z pewnością zachwyci entuzjastów muzyki na całym świecie. Tak naprawdę nie słyszałeś swojego ulubionego utworu, dopóki nie doświadczyłeś go na SumoBox! Jesteśmy bardzo dumni z tego, że SumoBox podkreśla japońskie dziedzictwo Sharp jako najlepszej marki audio.

– powiedział Matt Sienko, dyrektor ds. produktów audio w Sharp Consumer Electronics

Dostępność i cena, promocja

Sharp SumoBox (CP-LS100) jest już dostępny w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1999 zł. Można go znaleźć w sklepach RTV EURO AGD oraz Media Expert.

Już 13 lipca ruszy trwająca do końca miesiąca specjalna promocja, w której każdy klient, który zakupi głośnik SumoBox, będzie mógł nabyć wymienną baterię w cenie jednego złotego. Oferta obowiązuje w sklepach RTV EURO AGD i Media Expert.

