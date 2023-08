Sega planowała Dreamcasta Mini, ale przeszkodziły finanse

Sega rozważała stworzenie konsoli Dreamcast Mini. Jednak w planach przeszkodziły finanse oraz obawa o niską jakość urządzenia.

Producenci wydali kilka odświeżonych wersji starych konsol z ograniczoną liczbą gier. W ten sposób na rynek trafiły między innymi PlayStation Classic, SNES i NES Mini czy też Commodore C64 Mini. Była szansa, że do tego grona dołączy też Dreamcast Mini, ale Sega z planów zrezygnowała.

Sega Dreamcast Mini

Sega podobno poważnie zastanawiała się nad wydaniem konsoli Dreamcast Mini. Niestety, urządzenie nigdy nie trafiło i w najbliższym czasie nie trafi do sprzedaży. Firma zrezygnowała z tego pomysłu podobno z powodu wysokich kosztów. Konsola musiałaby być sprzedawana w cenie około 300 dolarów, a to poziom, którego nikt o zdrowych zmysłach by nie zaakceptował.

To jednak nie wszystko. Sega miała też obawy o niską jakość urządzenia, jeśli padłaby decyzja o obniżeniu kosztów. Do wyboru było albo dobre, ale drogie urządzenie, albo tańsze, ale słabe. Tak czy siak, firma nie mogła liczyć na zadowalającą sprzedaż. Niewykluczone, że kiedyś Sega jeszcze do pomysłu wróci, jeśli możliwe stanie się stworzenie tańszej konsoli. Na razie nie jest to w zasięgu.

