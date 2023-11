Kup telewizor OLED, a Samsung odda Ci część wydanych pieniędzy

Samsung rozpoczął nową promocję typu cashback, która tym razem dotyczy czterech telewizorów OLED z ekranem o przekątnej od 55 do 77 cali. Decydując się na zakup któregoś z nich, można odzyskać od 1200 do 2000 zł. Promocja potrwa do końca roku.

Telewizory Samsung OLED powinny usatysfakcjonować każdego – miłośnika filmów, sportu czy gracza. Tak przynajmniej twierdzi koreański producent. Urządzenia te oferują głęboką czerń, czystą biel oraz pełną paletę żywych kolorów. Dzięki samoemisyjnym pikselom oraz technologii Quantum Dot widzowie mogą cieszyć się kinowym obrazem. Z kolei udoskonalony proces skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do jakości zbliżonej do 4K sprawia, że obraz jest szczegółowy i charakteryzuje się optymalną jasnością i wzmocnionym kontrastem. Dodając do tego inteligentne możliwości platformy Tizen, zestaw 1000 aplikacji oraz świetne wrażenia dźwiękowe, które zapewnia technologia Dolby Atmos, można liczyć na pełnię wrażeń kinowych.

Telewizory Samsung OLED bazują na systemie operacyjnym Tizen, zabezpieczonym rozwiązaniem Samsung Knox. Jak podaje koreańska firma, platforma ta spełnia rygorystyczne wymagania stawiane przez rządy oraz organizacje na całym świecie i zapewnia bezpieczeństwo rodziny urządzeń mobilnych Samsung Galaxy. Samsung chwali się, że nieustannie powiększa listę certyfikatów przyznawanych platformie Knox przez najbardziej prestiżowe instytucje.

Lista modeli objętych promocją obejmuje następujące telewizory:

QE77S95C – 2000 zł zwrotu ,

, QE77S90C – 2000 zł zwrotu ,

, QE65S95C – 1500 zł zwrotu ,

, QE55S95C – 1200 zł zwrotu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji Samsung Cashback i otrzymać zwrot na konto, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

kupić objęty promocją telewizor w okresie od 13 listopada do 31 grudnia 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży: EURONET, Media Expert, NEONET, Media Markt, Samsung Brand Stores, samsung.pl, AUDIO COLOR i x-kom,

w wybranych sieciach sprzedaży: EURONET, Media Expert, NEONET, Media Markt, Samsung Brand Stores, samsung.pl, AUDIO COLOR i x-kom, napisać opinię o telewizorze (minimum 250 znaków oraz hashtagi #PromocjaOLEDSamsung2 oraz #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot) na jednej ze stron: www.promocjaoled.samsung.pl, strona sklepu, w którym telewizor został kupiony, strona porównywarki cenowej,

zarejestrować się w promocji w ciągu 14 dni od daty zakupu, załączając w formularzu: skan dowodu zakupu (faktury imiennej lub paragonu), zdjęcie tabliczki znamionowej zakupionego produktu z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania, zdjęcie kartonowego opakowania telewizora z miejscem po wyciętym numerze seryjnym, zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii.



Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot nastąpi w ciągu 21 dni roboczych. Pula zwrotów jest ograniczona i wynosi dla wszystkich produktów łącznie 900000 zł. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung