100-calowy telewizor Hisense 100U7KQ już w Polsce. Zaskakuje ceną

Hisense wprowadził do sprzedaży w Polsce największy na naszym rynku telewizor 100U7KQ o przekątnej aż 100 cali. Jak na swoje rozmiary, urządzenie nie odstrasza ceną.

Telewizor Hisense 100U7KQ ma przekątną 100 cali, czyli 253 cm i rozdzielczość UHD/4K (3840 x 2160) oraz format 16:9. Oferuje odświeżanie obrazu sięgające nawet 144 Hz.

Olbrzym Hisense został wyposażony w panel Mini LED. Technologia Mini LED wykorzystuje miniaturowe diody, które tworzą obraz, generując światło w odpowiednich barwach. Umieszczone za ekranem diody tworzą strefy, które w zależności od sceny są podświetlane bądź przyciemniane. Ich niewielki rozmiar pozwala na stworzenie wielu stref – a im jest ich więcej, tym większa kontrola nad obrazem.

Hisense 100U7KQ ma aż 1620 stref lokalnego przyciemniania. Dla porównania – pozostałe modele z serii U7KQ mają 512 stref (model 75-calowy), 384 strefy (model 65-calowy) i 240 stref (model 55-calowy).

Hisense 100U7KQ osiąga aż 1600 nitów jasności, co doskonale sprawdzi się podczas wyświetlania treści HDR10, HDR10+ oraz HLG. Nie zabrakło wsparcia dla standardów Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Telewizor wyróżnia się także certyfikatem IMAX Enhanced będącym potwierdzeniem kinowej jakości obrazu oraz dźwięku DTS Virtual X. Dodatkowo model 100U7KQ wyposażony jest w tryb Filmmaker, który pozwala oglądać film zgodnie z wizją twórców.

Nowy model Hisense wyposażony jest w zestaw wbudowanych głośników 2x 15 W + 20 W + 2x 5 W.

Hisense 100U7KQ dla graczy: Game Mode PRO

W standardowym trybie Hisense 100U7KQ oferuje odświeżanie o częstotliwości 120 Hz, ale w trybie gamingowym Game Mode PRO może pracować z częstotliwością 144 Hz. Po podłączeniu konsoli telewizor automatycznie wykrywa urządzenie i uruchamia tryb gier, który dzięki wsparciu dla ALLM redukuje opóźnienia i zapewniając niski input lag. Game Mode PRO to także zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) oraz AMD Freesync Premium. Wszystko przy pełnym wsparciu HDMI 2.1.

Procesor Hi-View Engine i sztuczna inteligencja

Najnowszy model chińskiego producenta jest wyposażony w procesor Hi-View Engine, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do stałej optymalizacji obrazu. Procesor analizuje każdą klatkę, aby zapewnić płynny obraz i dźwięk. Procesor w połączeniu z technologią AI Picture dostosowuje jasność, poprawia rozdzielczość i barwy.

Model 100U7KQ wyposażony jest także w technologię Total Ambient Adaptive wykorzystującą wbudowane w telewizor sensory światła i kolorów, które samodzielnie dostosowują jasność ekranu i temperaturę barw w zależności od oświetlenia. Sztuczna inteligencja została również zastosowana w trybie sportowym, w który wyposażony jest Hisense 100U7KQ. Ten tryb analizuje przebieg akcji klatka po klatce, dodając brakujące elementy obrazu.

System operacyjny VIDAA U7

Hisense 100U7KQ wyposażony jest w autorski system operacyjny VIDAA U7. Platforma VIDAA Smart TV daje dostęp do najpopularniejszych aplikacji VOD, w tym: Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, You Tube czy TVP VOD.

Dostępność i cena

Hisense 100U7KQ został wyceniony na kwotę 19 999 zł, co w tym segmencie rozmiarowym jest ceną konkurencyjną. Jest już dostępny w popularnych sklepach z elektroniką.

Źródło zdjęć: Hisense

Źródło tekstu: Hisense