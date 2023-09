Zobaczyłem przyszłość. Hisense kusi swoją wizją nowoczesnego domu

Hisense, Gorenje i Asko podczas targów IFA 2023 zaprezentowały swoje nowe rozwiązania dla nowoczesnego domu.

Konsumentom w Polsce Hisense kojarzy się zapewne z telewizorami i sprzętem RTV. Na targach IFA 2023, owszem, tego typu produkty również się pojawiły. Odwiedzający stoisko firmy mogli poznać ją od nieco innej strony. Producent zaprezentował całą gamę rozwiązań z segmentu AGD, oferowanych pod trzema należącymi do koncernu markami: Asko, Gorenje i Hisense.

Asko – skandynawski design i najwyższa jakość

Co się stanie, kiedy technologia i rozwiązania z profesjonalnego AGD zostaną zaimplementowane w produktach dla użytkowników domowych? Odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy na stoisku Asko. Szwedzka marka zaprezentowała całą gamę urządzeń łączących najwyższą jakość oraz praktyczne innowacje z ponadczasowym skandynawskim designem.

Na stoisku marki zaprezentowana została cała gama produktów, w tym szereg nowości. Jedną z nich jest nowa seria zmywarek Asko DW60, naszpikowana od góry do dołu masą ciekawych rozwiązań. Przykładowo, znajdziemy tutaj wbudowany filtr UV, zabijający ponad 99,9% bakterii. W ten sposób można zmywać naczynia z wykorzystaniem krótszego programu oraz w niższej temperaturze, bez szkody dla higieny. Innymi przykładami tego typu praktycznych innowacji jest zastosowanie dyszy z regulowanym strumieniem wody, pozwalającej na bardziej precyzyjną konfigurację wybranego programu zmywania, oraz zastosowanie dwóch niezależnych trybów suszenia.

Przede wszystkim jednak wyróżnikiem produktów Asko, w tym zmywarek DW60, jest wysoka jakość wykonania. Większość elementów wykonana jest ze stali. Nawet tam, gdzie większość producentów stosuje plastik – np. w przypadku tacek na naczynia – tutaj mamy solidny metal. W efekcie firma zaprezentowane urządzenia mają wytrzymać nawet 20 lat nieustannej pracy, co w dzisiejszym świecie ciągłych zmian i celowego postarzania produktów, brzmi wręcz niewiarygodnie.

Najciekawszą nowością na stoisku Asko były jednak – przynajmniej moim zdaniem – produkty z serii Celsius°Cooking. Mówimy tu przede wszystkim o nowym portfolio płyt grzewczych z precyzyjną regulacją temperatury do 1 °C. Takie rozwiązanie pozwala na większą kontrolę podczas gotowania, dzięki czemu we własnym domu możemy się poczuć jak prawdziwy szef kuchni. Co ważne, całość jest dziecinnie prosta w obsłudze – płytą sterujemy z poziomu czytelnego panelu dotykowego, na którym na bieżąco wyświetlane są najważniejsze informacje.



Ale produkty z linii Celsius°Cooking wyróżniają się nie tylko innowacyjnym systemem kontroli temperatury. Zależnie od wybranego układu, możemy tu znaleźć także rozwiązania z wbudowanym, wysuwanym okapem o regulowanej wysokości oraz palnikiem gazowym zaprojektowanym specjalnie z myślą o miłośnikach gotowania metodą stir fry.

Ale że w wyposażeniu naszego domu chodzi nie tylko o funkcjonalność, ale i o design, warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej nowości, którą można znaleźć na stoisku Asko. Mowa o urządzeniach kuchennych w odsłonie Pearl Grey. To odcień, w którym uniwersalne szarości wzbogacono nutą ciepła. W efekcie powstał kolor, który powinien pasować do każdej nowoczesnej kuchni, stanowiąc przy tym wyraźny ukłon w stronę skandynawskiej szkoły designu.

Gorenje – nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają życie

O ile oferta firmy Asko to bez dwóch zdań klasa premium, o tyle na stoisku firmy Gorenje zaprezentowane zostały rozwiązania wysokiej klasy, ale znacznie bardziej przystępne cenowo.

To co łączy je z produktami pozostałych marek grupy Hisense, to nacisk na funkcjonalność i praktyczne rozwiązania. Widać to chociażby w odświeżonej ofercie piekarników do zabudowy, które potrafi znacznie więcej niż tylko nagrzać się do konkretnej temperatury. Nowe modele producenta oferują m.in. funkcję air fry, pozwalającą na beztłuszczowe smażenie ulubionych potraw. Absolutnie unikalny jest natomiast dedykowany tryb pizzy, dzięki któremu bez żadnego wysiłku wypieczemy ciasto jak w ulubionej włoskiej restauracji.

Olbrzymim atutem produktów Gorenje jest dostęp do platformy ConnectLife, łączącej wszystkie produkty ekosystemu Hisense. W przypadku sprzętów kuchennych pozwala ona np. na sprawdzenie z poziomu aplikacji, czy mięso w piekarniku jest już upieczone albo zdalne włączenie zmywarki, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zrobiliśmy tego przed wyjściem z domu. W aplikacji znajdziemy także wbudowaną bazę przepisów, dzięki czemu nie będziemy się już musieli zmagać z odwiecznym dylematem „co na obiad?”

Praktycznie wszystkie produkty Gorenje zaprezentowane na IFA łączą się z aplikacją ConnectLife i wykorzystują ją w praktyczny i kreatywny sposób. Mówiąc krótko, mamy tu do czynienia z koncpecją smart home w najlepszym wydaniu.



Ale także tradycjonaliści znajdą w ofercie Gorenje coś dla siebie. Wśród urządzeń zaprezentowanych na targach IFA 2023 znalazła się także rozszerzona oferta produktów utrzymanych w stylu retro. Producent mocno stawia na ten segment rynku, oferując komplet rozwiązań, które mogą się nam przydać w kuchni. Oldschoolowe lodówki, miksery i czajniki to już w zasadzie standard. Gorenje poszło jednak o krok dalej w związku z czym w ofercie firmy znajdziemy nawet mikrofalówkę zaprojektowaną specjalnie dla fanów stylu retro.

Hisense – tak wygląda przyszłość wyposażenia domu

Ale grupa Hisense to nie tylko urządzenia AGD. Te marki Hisense na stoisku również zostały przedstawione i zdecydowanie zasługują one na uwagę. Szczególnie polecam rzucić okiem na ofertę sprzętu do zabudowy oraz wyposażonych w wyświetlacze lodówek PureFlat.

Wśród zaprezentowanych produktów znalazły się na przykład nowe urządzenia pralnicze z serii 5S, które w bardzo praktyczny sposób wykorzystują rozwiązania smart home. Przykładowo, pralka i suszarka bębnowa mogą się ze sobą łączyć, dzięki czemu ta ostatnia zacznie nagrzewać bęben jeszcze przed zakończeniem prania. Dzięki temu cały proces trwa dużo szybciej, a my mamy jedno zmartwienie mniej. A to tylko jedno z kilku praktycznych rozwiązań, które można znaleźć na pokładzie nowych produktów.

Z innych wartych uwagi funkcji warto wspomnieć np. o technologii Auto Dosing, dzięki której pralka sama dobiera odpowiednią ilość detergentu do każdego prania. Wystarczy, że raz uzupełnimy pojemnik i mamy spokój nawet na 24 kolejne cykle. Sprytne i – co ważniejsze – bardzo praktyczne.

Jak wspomniałem, marka Hisense kojarzy się głównie z telewizorami, których oczywiście nie mogło zabraknąć.

Dla fanów domowej kinematografii główną atrakcją z okazał się model ULED X, gwarantujący absolutnie najwyższą możliwą jakość wyświetlanego obrazu. Dzięki zastosowaniu szeregu nowych technologii, w tym procesora Hi-View Engine X, udało się osiągnąć 96 procent pokrycia szerokiego gamutu DCI-P3, co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Na stoisku marki zaprezentowano również olbrzymi, 100-calowy telewizor z serii ULED U7 oraz – ciekawostka – produkty z serii Frame TV. Te ostatnie dzięki zastosowaniu wysokiej klasy matowego panelu doskonale nadają się do wyświetlania m.in. obrazów i zdjęć, zmieniając salon w prawdziwą galerię sztuki. Ciekawe rozwiązanie, które ma wielu fanów, w związku z czym fajnie zobaczyć tego typu produkty w ofercie kolejnego producenta.



Prawdziwą gratką są jednak nowe telewizory laserowe z serii L9H, dzięki którym możemy się cieszyć kinowymi wrażeniami w zaciszu własnego domu. I mówiąc o kinowych wrażeniach absolutnie nie wyolbrzymiam – nowe produkty dostępne będą w wersjach 100” i 120”, a więc mówimy tu o ekranach absolutnie gigantycznych. Rozmiar to jednak nie wszystko. Telewizory z serii L9H mogą się też pochwalić wyjątkowo dobrym odwzorowaniem kolorów. Producent obiecuje aż 107 procent pokrycia superszerokiego gamutu BT.2020, a oprócz tego wsparcie m.in. dla standardu Dolby Atmos czy Apple AirPlay 2.

Wiele uwagi poświęcono także autorskiemu systemowi operacyjnemu producenta, VIDAA OS, oraz wspomnianej wcześniej platformie ConnectLife. Idea przyświecająca Hisense to wspólny ekosystem, który połączy wszystkie urządzenia w naszym domu – od lodówki, poprzez telewizor, aż po klimatyzację i bojler centralnego ogrzewania. Taka implementacja koncepcji smart home ma nie tylko poprawić komfort naszego życia, ale także uniknąć niepotrzebnego marnowania energii.

Mówiąc krótko, na stoisku Hisense można było zapoznać się z wizją domu przyszłości. Takiego, w którym wszystkie elementy wyposażenia są ze sobą kompatybilne, a nowa technologia oraz praktyczne rozwiązania znacząco ułatwiają życie domowników. I wiecie co? Oglądając to wszystko naprawdę łatwo dać się do tej wizji przekonać, bo niesamowicie przemawia do wyobraźni.

