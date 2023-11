Kup telewizor z serii Bravia XR 2023, a Sony odda Ci nawet 2000 zł

Firma Sony wystartowała z promocją cashback na swoje tegoroczne telewizory z procesorem XR w rozmiarze od 55 do 98 cali. Decydując się na zakup któregoś z nich, możemy odzyskać nawet 2000 zł.

Dzięki telewizorom Bravia z procesorem Cognitive Processor XR, rozrywka wchodzi na zupełnie nowy poziom – chwali się firma Sony. W czasie rzeczywistym analizują one sygnał i dopasowują odtwarzanie obrazu oraz dźwięku do sposobu, w jaki widzi i słyszy człowiek. Są też w stanie określić główny element sceny, na przykład głównego bohatera filmu, na którym skupia się uwaga widza.

W telewizorach Bravia XR z 2023 roku wprowadzono technologię XR Clear Image, która dodatkowo ogranicza zakłócenia w obrazach przedstawiających szybki ruch, przeciwdziała ich zamazywaniu się i sprawia, że akcja na ekranie jest jeszcze wyraźniejsza. Procesor Cognitive Processor XR pozwala także lepiej sterować podświetleniem: rozszerza zakres lokalnego wygaszania, zwiększa jasność i przeciwdziała powstawaniu poświaty.

Linia Bravia XR 2023 nadaje też nowy wymiar dla gier na konsolę PlayStation 5. Zapewniają go unikatowe rozwiązania firmy Sony do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku). Dzięki nowemu Menu Gra gracze mogą w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub osłabianie rozmycia ruchu.

Jak skorzystać z promocji Sony?

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić telewizor u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych Sony w okresie od 13 listopada 2023 do 7 stycznia 2024 roku (włącznie), następnie wypełnić specjalny formularz i czekać na zwrot kwoty wymienionej w tabeli zamieszczonej poniżej. Do dokonania zgłoszenia niezbędne jest aktywne konto My Sony. Zgłoszenia będą przyjmowane od 27 listopada 2023 do 4 lutego 2024 roku (włącznie). Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Kategoria Model Kwota zwrotu Full Array LED XR55X90LAEP 350,00 zł Full Array LED XR75X90LAEP 500,00 zł Full Array LED XR65X90LAEP 500,00 zł OLED XR55A80LAEP 500,00 zł OLED XR55A84LAEP 500,00 zł OLED XR55A83LAEP 500,00 zł OLED XR65A80LAEP 750,00 zł OLED XR65A84LAEP 750,00 zł OLED XR65A83LAEP 750,00 zł Full Array LED XR85X90LPAEP 1 000,00 zł OLED XR77A80LAEP 1 000,00 zł Mini LED XR75X95LPAEP 1 000,00 zł OLED XR77A84LAEP 1 000,00 zł OLED XR77A83LAEP 1 000,00 zł OLED XR65A95LAEP 1 000,00 zł Mini LED XR65X95LAEP 1 000,00 zł OLED XR55A95LAEP 1 000,00 zł Mini LED XR85X95LPAEP 1 200,00 zł Full Array LED XR98X90LAEP 2 000,00 zł OLED XR83A80LPAEP 2 000,00 zł OLED XR77A95LPAEP 2 000,00 zł



Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Sony

Źródło tekstu: Sony