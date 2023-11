Masz Samsunga Galaxy? Sprawdź, kiedy dostaniesz Androida 14 i One UI 6

Samsung wysyła już aktualizacje do Androida 14 i One UI 6 do najnowszych modeli Galaxy, ale wielu użytkowników wciąż nie ma pewności, kiedy dostaną aktualizację. Samsung podał dokładne dane o dostępności OTA dla poszczególnych modeli.

Lista telefonów i tabletów Galaxy, które mają dostać aktualizację do Androida 14 i One UI 6, jest już znana od jakiegoś czasu, bo Samsung podał ją wraz z komunikatem o debiucie One UI 6. Nowy soft trafił już do serii Galaxy S23, Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G, ale co z pozostałymi modelami?

Odpowiedź na to pytanie znalazła się na oficjalnym forum społeczności Samsung Members. Co prawda jest to forum w Rumunii, ale co zostało podkreślone – jest to oficjalny kalendarz dla Androida 14 w Europie, obejmuje wszystkie kraje kontynentu, bez różnicy. Powinien dotyczyć także Polski.

Co też ważne, aktualizacje będą wysyłane falowo, a nie wszystkie naraz, co ma zapobiec zablokowaniu się serwerów. Może więc wystąpić sytuacja, w której ten sam model telefonu u różnych użytkowników otrzyma aktualizacje w różnych terminach.

A oto oficjalny kalendarz aktualizacji:

(obejmuje też modele, który już dostały OTA)

Galaxy S23: 30.10.2023

Galaxy S23 Ultra: 30.10.2023

Galaxy S23 +: 30.10.2023

Galaxy A34 5G: 11.11.2023

Galaxy A54 5G : 11.11.2023

Galaxy S22: 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra: 15.11.2023

Galaxy S22 +: 15.11.2023

Galaxy S23 FE: 20.11.2023

Galaxy Z Flip5: 11.11.2023

Galaxy Z Fold5: 11.11.2023

Galaxy A14 5G: nie zostało jeszcze ustalone

Galaxy A13 5G: 20.11.2023

Galaxy A33 5G: 20.11.2023

Galaxy A52: 27.11.2023

Galaxy A52s 5G: 27.11.2023

Galaxy A53 5G: 20.11.2023

Galaxy A72: 30.11.2023

Galaxy S21 5G: 20.11.2023

Galaxy S21 FE 5G: 24.11.2023

Galaxy S21 Ultra 5G: 20.11.2023

Galaxy S21 + 5G: 20.11.2023

Galaxy Z Flip4: 20.11.2023

Galaxy Z Fold4: 20.11.2023

Galaxy A13: 27.11.2023

Galaxy A14: nie zostało jeszcze ustalone

Galaxy A23 5G: 27.11.2023

Galaxy A25 5G: 1.12.2023

Galaxy A52 5G: nie zostało jeszcze ustalone

Galaxy Tab A7 Lite: nie zostało jeszcze ustalone

Galaxy Z Flip3 5G: 27.11.2023

Galaxy Z Fold3 5G: 27.11.2023

Galaxy A04s: 12.04.2023

Galaxy XCover5: 8.12.2023

Galaxy A05s: zostało jeszcze ustalone

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung Members