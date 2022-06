Samsung Lifestyle TV na 2022 rok to 6 różnych urządzeń

Samsung odświeżył portfolio urządzeń z kategorii Lifestyle TV. Są wśród nich cztery telewizory oraz dwa projektory, dzięki którym możemy się cieszyć wysoka jakością obrazu nie tylko w domu, ale także na tarasie lub w podróży.

The Frame: technologia i sztuka

The Frame i jego Design Obrazu wychodzą poza klasyczne ramy telewizora. To połączenie sztuki i technologii. Za sprawą Trybu Sztuka na ekranie można podziwiać obrazy i grafiki z kolekcji najlepszych na świecie galerii i muzeów lub swoje własne zdjęcia. W tym roku wrażenia potęguje nowa Matowa Powłoka Ekranu, która praktycznie eliminuje odbicia światła. W połączeniu z opcjonalnymi wymiennymi ramkami, które dostępne są różnych stylach i kolorach, ekran idealnie wpisuje się w stylistykę wnętrza. Ramki są magnetyczne, dzięki czemu wymiana jest szybka i łatwa. W zestawie z ekranem oferowany jest Dopasowany Uchwyt, który umożliwia montaż telewizora do ściany, aby prezentował się jak obraz.

The Frame to świetny telewizor, który z powodzeniem może stać się centrum domowej rozrywki. Technologia QLED w połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów przekłada się na miliard kolorów, niezależnie od jasności. O jakość podczas oglądania zadba także wydajny procesor AI Quantum 4K, który odpowiada między innymi za skalowanie obrazu do 4K.

Nowy The Frame jest już dostępny w Polsce w sześciu rozmiarach: od 43" za 6499 zł do 85" za 22999 zł.

The Freestyle: rozrywka bez ograniczeń

Przenośny projektor The Freestyle to nowa kategoria produktów w rodzinie Lifestyle. Wprowadzając ten model Samsung pokazał, że wciąż jest przestrzeń na nowe rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby widzów i wpisują się w ich styl życia. The Freestyle znosi ograniczenia i przenosi funkcje Smart TV także poza domowy salon. Urządzenie jest idealne na wypady za miasto czy spontaniczne wieczory w gronie przyjaciół. Łączy zalety urządzeń mobilnych, czyli niewielką masę i wymiary, z obrotową obudową i możliwością uzyskania obrazu o przekątnej do 100 cali. Obraz można wyświetlić na praktycznie każdej powierzchni i pod dowolnym kątem. Co ważne, projektor może być zasilany z powerbanka. Wrażenia wizualne uzupełnia dźwięk 360°, który jest zasługą niskotonowego głośnika o mocy 5 watów.

Obsługa The Freestyle jest dziecinnie prosta. Projektor zawsze jest gotowy do zabawy i w zasadzie nie wymaga żadnej instalacji. Automatyczne Dostosowanie Obrazu to zestaw funkcji, które pozwalają dopasować wyświetlany obraz do powierzchni: automatyczne poziomowanie, automatyczne wyostrzenie oraz autokorekta efektu trapezu zadbają o optymalne ustawienia. Po uruchomieniu widzowie zobaczą – dla wielu znajome – menu z dostępem do pełnego zakresu funkcji Samsung Smart TV.

The Serif: bezwarunkowo piękny

The Serif to telewizor, który idealnie odnajdzie się w dowolnej przestrzeni i doda jej niepowtarzalnego charakteru. Ikoniczny design z kształtem w formie litery “I” sprawia, że urządzenie pięknie prezentuje się z każdej strony. W tym roku zyskał on także Matową Powłokę Ekranu, która nie tylko minimalizuje odbicia światła podczas oglądania, ale stanowi dodatkowy atut wizualny i piękne wykończenie. Ten telewizor równie efektownie prezentuje się wyeksponowany na designerskiej komodzie, jak i zamontowany na metalowym stojaku, który idealnie pasuje do stylowej ramki urządzenia.

The Serif dostępny jest w trzech rozmiarach (43”, 49” i 55”) i dwóch wariantach kolorystycznych (białym i niebieskim).

The Terrace: telewizor na zewnątrz

The Terrace to telewizor dla fanów rozrywki i spędzania czasu na zewnątrz – na tarasie czy w ogrodzie. Produkt ten ma certyfikat IP55, co oznacza, że jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady. Łączy wysoką jakość obrazu QLED 4K z jasnością o wartości 2 tys. nitów, dzięki czemu dobrze się sprawdzi w zróżnicowanych warunkach. Dopełnienie stanowi powłoka antyrefleksyjna, która zapobiega odbiciom światła, co jest szczególnie ważne podczas oglądania na zewnątrz.

The Terrace dostępny jest w trzech rozmiarach – 55”, 65” i 75”.

The Sero: mobilne treści na dużym ekranie

Telewizor The Sero wyróżnia się przede wszystkim Obrotowym Ekranem. Ekran telewizora połączonego bezprzewodowo ze smartfonem zmienia orientację w zależności od położenia ekranu urządzenia mobilnego – z poziomej na pionową i odwrotnie – dopasowując się do oglądanej treści lub potrzeb użytkownika. Przenosi łatwość korzystania i mobilne doświadczenia na duży ekran. Wystarczy dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy ekranu, a funkcja Dotknij i Wyświetl od razu zduplikuje treści na telewizor. W tym roku The Sero otrzymał także Matową Powłokę Ekranu, która ogranicza odbicia, zwiększając komfort oglądania.

The Premiere: kino w domu

Projektor The Premiere pomoże wykreować kinowe wrażenia w domu. Łączy Technologię Potrójnego Lasera ze szczytową jasnością 2800 lumenów, która jest zgodna ze standardami ANSI (American National Standards Institute), oferując rozdzielczość 4K i obraz pełen szczegółów oraz kolorów. Urządzenie obsługuje Tryb Filmmaker, który pozwala wyświetlić filmy zgodnie z wizją ich twórców. Dzięki wysokiej jasności projektor zapewnia komfortowe oglądanie także w ciągu dnia.

Dopełnienie wysokiej jakości obrazu stanowi dźwięk. Projektor został wyposażony w 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. Z kolei zastosowana tu technologia Acoustic Beam dodatkowo wzmacnia wrażenia dźwięku panoramicznego.

The Premiere to projektor z Ultra Krótkim Rzutem. Oznacza to, że urządzenie można ustawić blisko ściany. Na przykład, aby uzyskać 100-calowy ekran wystarczy odsunąć go od ściany o niecałe 12 cm.

The Premiere dostępny jest w dwóch wariantach – 130-calowy LSP9T i 120 calowy LSP7T.

