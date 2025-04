Galaxy XCover7 Pro – nowy pancerniak Samsunga już jest

Smartfon został także wyposażony w programowalne przyciski – górny i boczny, które użytkownik może dostosować do własnych potrzeb. XCover7 Pro jest przy tym dość poręczny – ma wymiary 168,6 x 79,9 x 10,2 mm i waży 240 g.

Nowy Samsung XCover7 Pro wyposażono w 6,6-calowy wyświetlacz IPS w rozdzielczości Full HD+, o proporcjach 20:9 i odświeżaniu do 120 Hz. Dodatkowe funkcje, takie jak zwiększona czułość na dotyk czy Vision Booster , zapewniają komfortową obsługę nawet w rękawiczkach i przy dużym nasłonecznieniu.

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 7s Gen 3 wykonany w technologii 4 nm, wspierany przez 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy kartą microSD do 2 TB. Całość działa na systemie Android 15. Producent obiecuje 6 lat aktualizacji. Choć nie jest to konfiguracja z górnej półki, całość zapewni przyzwoitą wydajność na co dzień.