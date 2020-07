Samsung Galaxy Buds Live - nowe zdjęcia. Wyglądają dziwnie.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Live wyglądają... dziwnie. Dzisiaj do sieci wyciekły ich nowe zdjęcia. Co nam mówią o tym sprzęcie?

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live mają być jedną z atrakcji podczas wydarzenia Galaxy Unpacked (15 sierpnia). Mają stać się jednym ze sztandarowych produktów producenta na ten rok, dołączając do smartwatcha Galaxy Watch 3 oraz smartfonów Note 20. Jednak Samsung jest bardzo skąpy w ujawnianiu informacji na ich temat - większość tego, co wiemy, pochodzi z nielicznych przecieków. Dzisiaj pojawił się na Twitterze nowy - pochodzi od znanego specjalisty od wydobywania tajnych informacji, którym jest Evan Blass. Opublikowane przez niego zdjęcia pokazują trzy wersje kolorystyczne słuchawek: białą, czarną oraz brązową.

Ich design jest dość dziwny i przypomina po prostu ziarna fasoli. Widzimy dwa głośniczki oraz mikrofon, a przecieki donoszą, że słuchawki Galaxy będą miały technologię aktywnej redukcji szumu. A ponieważ nie jest możliwe stworzenie jednego, uniwersalnego modelu, który będzie pasować do każdego ucha, pozostaje zasadnicze pytanie - czy będą na nie jakieś silikonowe nakładki? Niestety, na rozwiązanie tego problemu musimy zaczekać do wydarzenia, na którym dowiemy się wszystkiego. Warto dodać, że pierwsze zdjęcie pokazuje etui, które posłuży do naładowania słuchawek. Wiemy, że za utrzymywanie ich w stabilnej pozycji odpowiadają specjalnie magnesy.

A za ile to wszystko? Oczywiście jak na razie pozostaje to tajemnicą. A ponieważ mają zostać zaprezentowane wraz ze smartfonami Galaxy Note 20, z pewnością pojawią się opcje zakupu ich w zestawie.

