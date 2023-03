Kup ten telewizor, a Samsung odda Ci nawet 4000 zł

Samsung zachęca do kupowania swoich telewizorów z serii Excellence Line, organizując nową promocję typu cashback. Wybierając któryś z promowanych modeli można odzyskać nawet 4 tysiące złotych.

Telewizory Excellence Line to synonim luksusu i najbardziej zaawansowanych technologii. To jednocześnie najlepszy wybór dla widzów, którzy nie akceptują kompromisów i oczekują wszystkiego, co najlepsze.

– zachwala swoje produkty Samsung

Teraz wszystkie 3 modele tych telewizorów, czyli QN900B, QN800B i QN700B, zostały objęte promocją cashback. Im wyższy model i większa przekątna ekranu, tym zwrot będzie większy:

4000 zł zwrotu za zakup telewizora QN900B o przekątnych 85”, 75” i 65” oraz QN800B z ekranami 85” i 75”,

za zakup telewizora QN900B o przekątnych 85”, 75” i 65” oraz QN800B z ekranami 85” i 75”, 3000 zł zwrotu za zakup telewizora QN800B z przekątną 65”,

za zakup telewizora QN800B z przekątną 65”, 2000 zł zwrotu za zakup telewizora QN700B 75”,

za zakup telewizora QN700B 75”, 1500 zł zwrotu za zakup telewizora QN700B 65”,

za zakup telewizora QN700B 65”, 1000 zł zwrotu za zakup telewizora QN700B 55”.

Samsung Cashback – jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić któryś z wymienionych powyżej telewizorów firmy Samsung w dniach od 6 marca do 16 kwietnia 2023 roku w wybranym sklepie na terenie Polski. Następnie trzeba napisać opinię o produkcie na jednej ze stron:

elpromocja.samsung.pl,

na stronie sklepu, w którym telewizor został kupiony,

na stronie porównywarki cenowej.

Opinia powinna zawierać co najmniej 400 znaków, ocenę w skali 1-5 oraz hashtag #PromocjaExcellenceLineSamsung. Kolejny krok to rejestracja poprzez wypełnienie formularza na stronie promocji w ciągu 14 dni od daty zakupu. Będą do tego potrzebne:

zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii,

skan dowodu zakupu (czyli faktury lub paragonu),

zdjęcie tabliczki znamionowej zakupionego produktu z widocznym numerem seryjnym,

zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania (tabliczki znamionowej),

zdjęcie kartonowego opakowania telewizora z miejscem po wyciętym numerze seryjnym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pieniądze w odpowiedniej kwocie powinny wpłynąć na konto podane w formularzu rejestracyjnym.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung