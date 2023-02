AMD Ryzen 9 7950X3D pojawił się już w sklepach

Procesor AMD Ryzen 9 7950X3D pojawił się w pierwszym europejskim sklepie. Cena jest wysoka, ale taka, jaka była zapowiadana.

Już niedługo zadebiutują procesory AMD Ryzen 7000 z pamięciami 3D V-Cache. Mają one przynieść duży wzrost wydajności między innymi w grach. Najwyższy z modeli, czyli Ryzen 9 7950X3D, pojawił się już w jednym z europejskich sklepów. Cena jest wysoka.

Ryzen 9 7950X3D w sklepie

AMD Ryzen 9 7950X3D pojawił się w jednym z francuskich sklepów. W tym momencie można go zamówić przedpremierowo w cenie 800 euro (720 euro bez VAT), co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 3800 zł. Idzie to w parze z ceną rekomendowaną, która wynosi 699 dolarów. Warto jednak pamiętać, że to kwota bez podatku. Po przeliczeniu i dodaniu 23 proc. również uzyskujemy cenę około 3800 zł.

Dla porównania zwykły model Ryzen 9 7950X kosztuje w Polsce około 2800-2900 zł, więc mówimy o podwyżce aż o 1000 zł, czyli około 33 proc. Chociaż nowe procesory mają zadebiutować 28 lutego, to francuski sklep informuje, że wysyłka nastąpi dopiero 16 marca. Prawdopodobnie to forma zabezpieczenia na wypadek ogromnego zainteresowania nowymi układami.

Zobacz: Tak wygląda NVIDIA GeForce RTX 4070

Zobacz: Najdroższa i najlepsza karta graficzna? 3dfx Vodoo 5 6000!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Guru3D