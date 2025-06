Rozpoczął się sezon niebezpiecznych burz. Ten gadżet z Media Expert to coś, co musisz mieć

Wraz z nimi musimy się przygotować na ich następstwa, jak na przykład przerwy w dostawie prądu. Coś, co dawniej było tylko małą niedogodnością, a w czasach uzależnienia od nowoczesnej technologii staje się poważnym problemem . Rozładowany smartfon, laptop czy tablet to dla wielu osób coś, co wręcz odcina ich od źródła dochodu. Na szczęście istnieje pewien stosunkowo tani, bo kosztujący zaledwie 199,99 zł gadżet , który dla wielu osób będzie wręcz wybawieniem.

TRACER 80000mAh w sam raz na blackout

Jak sama nazwa wskazuje, jest to powerbank o pojemności aż 80 000 mAh. Wspiera on zarówno QC 3.0, jak i PD. Oznacza to, że naładujemy nim zarówno smartfona, tablet, części konsol do gier, jak i część laptopów dostępnych na rynku. Chociaż tego ostatniego raczej w ostateczności, ponieważ mowa tu o mocy do 22,5 W. Biorąc jednak pod uwagę, że do takiego MacBooka Air M4 dodawana jest ładowarka 30 W, to ten powerbank nie jest wcale na straconej pozycji.