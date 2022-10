Znany producent sprzętów audio zaprezentował urządzenia dla graczy

Firma Rode zaprezentowała swoje pierwsze urządzenia, które dedykowane są graczom i streamerom.

Rode to jedna z bardziej znanych firm w świecie audio. Wielu streamerów czy YouTuberów już dzisiaj korzysta z jej sprzętów, głównie z mikrofonów. Jednak teraz marka zaprezentowała nowe urządzenia, które są dedykowane graczom. Oprócz tego Rode stworzyło też ciekawe oprogramowanie.

Rode prezentuje sprzęty dla graczy

Australijska marka zaprezentowała dwa mikrofony dla graczy i streamerów: Rode XDM-100 oraz Rode XDM-50. Pierwszy z nich to model ze średniej półki, który kosztuje około 250 dolarów. Wyposażony jest w złącze mini-jack 3,5 mm do odsłuchu, przycisk szybkiego wyciszania, czy też pokrętło do regulacji głośności. Z komputerem łączy się za pomocą kabla USB. W zestawie nie znajduje się ramię do montażu.

Rode XDM-50 (po lewej) i XDM-100 (po prawej)

Z kolei Rode XDM-50 to model z niższej półki, o czym świadczy cena 150 dolarów. To kompaktowy model ze zintegrowanym pop filtrem oraz koszykiem antywstrząsowym. Jest to też mikrofon pojemnościowy, gdzie XDM-100 to model dynamiczny.

Poza tym, razem z mikrofonami, Rode zaprezentowało też oprogramowanie o nazwie Unify. Obsługuje ono maksymalnie 6 źródeł dźwięku (w tym z USB), w tym gry czy konkretne aplikacje. Oferuje redukcję szumów, bramki szumów czy też filtr górnoprzepustowy, dzięki któremu dźwięk z mikrofonów ma brzmieć możliwie dobrze. Oprogramowanie dodawane jest w zestawie z nowymi mikrofonami, ale można je też kupić osobno za 5 dolarów miesięcznie lub 45 dolarów rocznie.

Źródło zdjęć: Juiced Up Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot