Roboty sprzątające i odkurzacze pionowe ROBOROCK trafiły do Polskich sklepów. Kupisz je w świetnej promocji

Z drugiej strony takie warunki znacznie ułatwiają porządki. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu: wspomaganie się nowoczesną technologią przy sprzątaniu. Ta znacznie przyśpieszy i uprości cały proces. A tak się szczęśliwie składa, że najnowsze produkty od ROBOROCK właśnie trafiły do Polski i z tej okazji są one dostępne w świetnych promocjach.

Promocje ROBOROCK

Otóż premierowe modele można zakupić nawet o 300 złotych taniej. Warto więc lepiej się przyjrzeć najnowszym produktom. Dzięki tej promocji nie tylko sporo zaoszczędzicie pieniędzy, ale i czasu, który normalnie przeznaczylibyście na porządki.

ROBOROCK Saros 10 R

Jest to flagowy robot sprzątający, który może pochwalić się smukłą konstrukcją, która pozwoli mu wjechać pod większość mebli, oraz mocą ssącą 19 000 Pa. Dodatkowo nawet 4-centrymetrowe progi nie stanowią dla niego większego wyzwania w drodze do posprzątania Waszego mieszkania. Natomiast obecność kolorowej kamery i LiDAR-u sprawia, że może on nie tylko zmapować każde pomieszczenie, ale także reagować na wprowadzone w nim zmiany. Nie zabrakło także funkcji mopowania. Został on wyceniony na 5399 złote.

ROBOROCK Qrevo Curv 5A1

To kolejny przedstawiciel urządzeń, które sprzątają nasze podłogi bez naszego udziału. Oferuje on zbliżony funkcji, jak powyższa konstrukcja, jednak jest bardziej zgrabnym zestawem. Świetnie się sprawdzi u właścicieli czworonogów. A to dlatego, że świetnie wyciąga on sierść, nawet z najtrudniejszych zakamarków. Natomiast jego system adaptacyjnego podwozia dostosowuje się do sprzątanych powierzchni, w tym dywanów. Co więcej, jego stacja ładująca przeprowadza proces czyszczenia odkurzacza, co jeszcze mocniej ogranicza nasze zaangażowanie w proces sprzątania. Zapłacicie za niego jedyne 3499 złotych.

ROBOROCK Qrevo Edge 5A1

To odpowiednik poprzednika, który został wyposażony w znacznie bardziej zaawansowaną stację dokującą, jednak już bez systemu adaptacyjnego podwozia. Ta nie tylko opróżnia pojemnik i myje szczotki, ale także dezynfekuje robota wodą o temperaturze 75 stopni Celsjusza. W ten sposób sprzątanie jest znacznie bardziej higieniczne, a sam robot jeszcze rzadziej wymaga naszej uwagi. Może on być Wasz już za 3299 złotych.

ROBOROCK F25 Ace Morph Pro

Zadebiutowały także urządzenia, które są znacznie tańsze, chociaż potrzebują naszego zaangażowania w sprzątaniu. ROBOROCK F25 Ace Morph Pro jest jednym z nich. Robot ten pozwala jednocześnie odkurzać i mopować podłogi. A dzięki samoczyszczącym wałkom jego konserwacja to czysta przyjemność. Dodatkowo potrafi on się wygiąć na płask, co ułatwia sprzątanie pod meblami. Możecie go kupić za 1899 złotych.

ROBOROCK F25 Combo

To nie jedno, a dwa urządzenia. Pierwszym jest powyższy model, a jako dodatek dochodzi odkurzacz ręczny z wymiennymi końcówkami, który dzięki dedykowanej końcówce może także pracować jako drugi odkurzacz pionowy. Ten niezwykle opłacalny zestaw możecie kupić za jedyne 2299 zł.

ROBOROCK F25 RT Morph C